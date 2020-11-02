Видео: скутеристка попала в слепую зону самоcвала и чудом спаслась

У носорога плохое зрение, но, как шутят биологи, при таком весе это не его проблема. А слабое место всех габаритных автомобилей - слепые зоны.

Но помнить о них и быть особенно осторожными должны не только водители самих грузовиков, но и велосипедисты, скутеристы и пешеходы, которые хотят проскочить перед самым носом у большой неповоротливой машины. О том, как это небезопасно - видео, снятое в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Молодая скутеристка решила быстро пройти автомобильную пробку, перестраиваясь из ряда в ряд и периодически подрезая медленно движущиеся машины. Водители легковушек успевали ее заметить и пропускали, а вот из высоко расположенной кабины самосвала ее видно не было...

Чего ж тогда удивляться, что шофер грузовика, когда отчаянная девушка проезжала у него практически под носом, спокойно нажал на педаль газа, сбил скутеристку и - хрясть! - переехал ее железного коня?

Сама девушка, похоже, тоже пострадала, судя по тому, как приволакивала ногу после аварии. Возмущенно махала руками, кричала что-то вслед спокойно уезжающему грузовику, хотя стоило сказать самой себе: спасибо, что живая.