Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.11.2020 11:00
Рубрика: Видео

Видео: взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя

Текст: Вадим Давыденко

О том, что профессия водителя-дальнобойщика интересна, порою героична и часто очень опасна, рассказано столько историй, столько фильмов снято и спето столько песен, что и дня не хватит их перечислить. Жуткие аварии и коварные поломки на безлюдных трассах, где помощи можно ждать неделями - обычные реалии в жизни этих отважных парней.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: скутеристка попала в слепую зону самоcвала и чудом спаслась

Но, как доказывает этот ролик, опасность может поджидать и в достаточно безобидной ситуации - в считанных километрах от населенного пункта, автомастерских, станций техпомощи и, увы, больниц. Обычная разбортовка сдвоенного колеса закончилась взрывом шины, при котором, похоже, водитель пострадал.

Почему произошло то, что произошло, по видео понять сложно. Видно, что шофер ловко управляется с колесом, явно не в первый раз меняя резину в пути. Но одно неосторожное движение монтировкой и шина лопается, отлетая в сторону и откидывая невезучего водителя.

Чем закончилась история, по ролику понять невозможно, но раз уж видео кто-то выложил в Сеть, хочется верить, что это был благополучно переживший инцидент дальнобойщик.

Видео: поезд снес с путей Fiat c автомобилисткой на глазах у ее мужа
#видео #авто