Видео: взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя

О том, что профессия водителя-дальнобойщика интересна, порою героична и часто очень опасна, рассказано столько историй, столько фильмов снято и спето столько песен, что и дня не хватит их перечислить. Жуткие аварии и коварные поломки на безлюдных трассах, где помощи можно ждать неделями - обычные реалии в жизни этих отважных парней.

Но, как доказывает этот ролик, опасность может поджидать и в достаточно безобидной ситуации - в считанных километрах от населенного пункта, автомастерских, станций техпомощи и, увы, больниц. Обычная разбортовка сдвоенного колеса закончилась взрывом шины, при котором, похоже, водитель пострадал.

Почему произошло то, что произошло, по видео понять сложно. Видно, что шофер ловко управляется с колесом, явно не в первый раз меняя резину в пути. Но одно неосторожное движение монтировкой и шина лопается, отлетая в сторону и откидывая невезучего водителя.

Чем закончилась история, по ролику понять невозможно, но раз уж видео кто-то выложил в Сеть, хочется верить, что это был благополучно переживший инцидент дальнобойщик.