Вильфанд: Нынешняя зима будет холоднее прошлогодней

Предстоящая зима в России будет более холодной, чем предыдущая. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объяснил, что в прошлом году аномальное тепло было связано с устойчивым и длительным зональным переносом - очень теплый воздух поступал с запада и юго-запада.

"В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов", - подчеркнул специалист. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что нынешней зимой температура воздуха будет выше климатической нормы.

Напомним, что в декабре 2019 года, а также в январе и феврале 2020-го в России наблюдалась аномально теплая погода. Сформировавшиеся над Атлантикой воздушные массы проникали не только в европейскую часть страны, но и в азиатскую.