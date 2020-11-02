Власти Германии оштрафуют Tesla на 12 млн евро

Федеральное агентство по окружающей среде выступило с обвинением Tesla в несоблюдении юридических обязательств, касающихся возврата и переработки аккумуляторных батарей. Производителю электрокаров грозит штраф в размере более 12 миллионов евро.

Эта информация стала известна благодаря публикации отчёта, поданного Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США за третий квартал финансового года. Отрывки из него опубликовало немецкое издание Welt, которое также сообщило о том, что обвиняемая в нарушении законов Германии сторона намерена подать апелляцию.

В Tesla уверены, что штраф не пошатнёт позиций компании: "Мы не можем предвидеть исход разбирательств и окончательной суммы, которую с нас хотят взыскать, но не следует ожидать, что это серьёзным образом повлияет на наш бизнес и планы".

В настоящее время Tesla ведёт строительство в Германии очередной "гигафабрики", которая будет расположена неподалёку от Берлина.