Автовладельцев не будут обязывать проходить техосмотр после мини-тюнинга

Российским автовладельцам не придется обновлять техосмотр после минимального тюнинга. Об этом сообщили в Минпромторге, добавив, что подобные изменения не предусмотрены к внесению в соответствующий Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС). Из-за большого количества предложений по изменениям, поступившим, в том числе из государств-членов ЕАЭС, обсуждения отдельных положений проекта изменений продолжаются, заверили в ведомстве.

"Автовладельцев не планируют обязать проходить внеплановый техосмотр после минимальных изменений в машине. Это не предусмотрено проектом разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что представители Минпромторга по приглашению сенатора Андрея Кутепова участвовали в состоявшемся 26 октября круглом столе по обсуждению проекта изменений. "Обсуждались положения о запрете повторного применения при ремонте транспортных средств ряда компонентов, ранее демонтированных с выведенных из эксплуатации транспортных средств, а также положений, касающихся процедур внесения изменений в конструкцию транспортных средств. С учетом поступивших в ходе общественного обсуждения и круглого стола предложений текст проекта изменений будет дополнительно скорректирован", - уточнили в ведомстве.

В Минпромторге подчеркнули, что ни исходным документом, ни проектом подготовленных изменений, не предусмотрено необходимости внеплановых прохождений технического осмотра. "Более того, - говорится в сообщении Минпромторга. - Проект предусматривает облегчение процедур вынесения изменений в конструкцию транспортного средства (освобождение от проведения предварительной технической экспертизы конструкции) для типовых, наиболее часто встречающихся изменений (установка сцепного устройства, внесение изменений в конструкцию двигателя, его систем питания, выпуска отработавших газов, систем снижения токсичности)".

Минпромторг России подготовил Проект изменений №3 в ТР ТС "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). Проект изменений прошел процедуру общественного обсуждения (21 марта - 20 мая 2020 года).

В ведомстве подчеркнули, что в связи с тем, что поскольку в рамках общественного обсуждения документа поступило большое количество предложений, в том числе из государств-членов ЕАЭС, обсуждения отдельных положений проекта изменений продолжаются.