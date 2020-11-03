Британец поставил на победу Байдена более миллиона долларов

Житель Великобритании настолько уверен в победе демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента США, что сделал ставку на него в размере одного миллиона фунтов (1,29 миллиона долларов). Это новый рекорд. В 2016 году другой британец поставил на победу республиканца Дональда Трампа 555 тысяч фунтов.

Что интересно, еще в мае фаворитом предвыборной гонки был нынешний хозяин Белого дома. Но спустя пять месяцев лидер сменился. Сейчас в победу Байдена верят в два раза больше клиентов букмекерских контор. Такие данные публикует РИА Новости. Напомним, главу государства американцы будут выбирать третьего ноября.