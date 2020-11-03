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03.11.2020 04:07
Рубрика: В мире

Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США

Фото: AP Photo/Patrick Semansky, File Фото: AP Photo/Patrick Semansky, File
Фото: AP Photo/Patrick Semansky, File

Фаворитом президентских октябрьских выборов в США стал демократ Джо Байден. В его победу верят в два раза больше тех, кто ставит на действующего президента страны Дональда Трампа и на то, что ему удастся это сохранить кресло. Такой вывод сделали букмекеры после анализа ставок.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"В мае фаворитом предвыборной гонки считался Дональд Трамп. Букмекеры тогда предлагали коэффициент 1,82 на переизбрание Трампа, то есть 55% вероятности его победы. Шансы Байдена тогда оценивались в 45%. В июне Байден обходит Трампа - коэффициент 1,95 против 2,05. Сейчас на победу Байдена установлен коэффициент 1,40 (67% вероятности), а на Трампа дают 2,87 (33%). То есть, по вероятности у Байдена уже двукратный перевес", - приводит РИА Новости пояснения редактора спецпроектов Rambler Group Владимира Прокофьева.

Американцы долго верили в действующего президента страны и поддерживали его ставками. Еще в сентябре на победу Трампа приходилось 84% ставок, а вот в октябре этот показатель упал до 45%. Еще 51% игроков ставят на успех Байдена, оставшиеся 4% приходятся на независимых кандидатов, рассказал эксперт информационно-аналитического портала Артем Слицкий.

Ранее сообщалось о том, что Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу, вложив в нее рекордные 582 миллиона долларов. При этом его основной конкурент в борьбе за главный пост в стране, действующий президент США Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 миллиона долларов.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября. На них будут избираться вице-президент, а также все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. В борьбе за главный пост в стране сойдутся республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В мире США Выборы президента США-2020

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