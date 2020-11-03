Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США

Фаворитом президентских октябрьских выборов в США стал демократ Джо Байден. В его победу верят в два раза больше тех, кто ставит на действующего президента страны Дональда Трампа и на то, что ему удастся это сохранить кресло. Такой вывод сделали букмекеры после анализа ставок.

"В мае фаворитом предвыборной гонки считался Дональд Трамп. Букмекеры тогда предлагали коэффициент 1,82 на переизбрание Трампа, то есть 55% вероятности его победы. Шансы Байдена тогда оценивались в 45%. В июне Байден обходит Трампа - коэффициент 1,95 против 2,05. Сейчас на победу Байдена установлен коэффициент 1,40 (67% вероятности), а на Трампа дают 2,87 (33%). То есть, по вероятности у Байдена уже двукратный перевес", - приводит РИА Новости пояснения редактора спецпроектов Rambler Group Владимира Прокофьева.

Американцы долго верили в действующего президента страны и поддерживали его ставками. Еще в сентябре на победу Трампа приходилось 84% ставок, а вот в октябре этот показатель упал до 45%. Еще 51% игроков ставят на успех Байдена, оставшиеся 4% приходятся на независимых кандидатов, рассказал эксперт информационно-аналитического портала Артем Слицкий.

Ранее сообщалось о том, что Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу, вложив в нее рекордные 582 миллиона долларов. При этом его основной конкурент в борьбе за главный пост в стране, действующий президент США Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 миллиона долларов.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября. На них будут избираться вице-президент, а также все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. В борьбе за главный пост в стране сойдутся республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.