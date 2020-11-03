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03.11.2020 18:33
Рубрика: В мире

Британские ученые опровергли данные Бориса Джонсона о коронавирусе

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Похоже, что руководство страны что-то напутало - или же кто-то попутал его. 31 октября премьер Борис Джонсон громогласно озвучил новость о закрытии Англии на четырехнедельный карантин по причине набирающей обороты эпидемии.

Вступить в силу карантин номер два должен был 5 ноября и завершиться 2 декабря. Закрытию подлежали парикмахерские, пабы, рестораны, магазины не первой необходимости, спортзалы и салоны красоты. Школы, колледжи и университеты под закрытие не попадали, хотя профсоюз учителей настойчиво призывал правительство Джонсона закрыть эти учебные заведения. Граждан Англии предупредили об ограничениях на поездки в отпуска и об отмене службы в церквях. Поездки за рубеж разрешили только в целях работы, образования и лечения.

Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
Как новый карантин стал причиной паники в Англии

Однако три дня спустя британцы, включив телевизоры и почитав газеты, с изумлением обнаружили, что никаких оснований "закрывать Англию" пока нет. По данным британского Кингз Колледжа, уровень заражения упал до отметки 1.0, что означает - один зараженный передает COVID-19 только еще одному, но не более. Было объявлено, что число заражений ковидом потихоньку снижается - как в Англии, так и в Шотландии и Уэльсе. Эта радостная новость должна была оказать давление на Джонсона с тем, чтобы он приостановил карантин в национальном масштабе.

А "правительственных" ученых подвергли критике за то, что на субботней пресс-конференции с объявлением карантина в Англии, были приведены устаревшие панические данные. Они показывали, что уровень заражения будет колебаться от 1.3 до 1.5. Тогда как расчеты Кингз Колледжа доказывают, что пандемия больше "не разбегается" даже в самых проблемных регионах.

Профессор Тим Спектор задал правительству Британии вопрос, почему страна закрывается на карантин, в то время как заражаемость ковидом "выдыхается". Многих ученых удивило при этом то, что дополнительные меры закрутки гаек были введены именно тогда, когда число заражений стало снижаться. Так в Ливерпуле оно сократилось вдвое - от недавних 490 заражений в день сегодня осталось 260, а уровень заражаемости в этом городе упал ниже отметки "1". Пока ответа "сверху" на эти вопросы нет.

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