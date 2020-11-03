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03.11.2020 22:45
Рубрика: Спорт

Диего Марадоне предстоит операция

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA/ALI HAIDER Фото: EPA/ALI HAIDER
Фото: EPA/ALI HAIDER

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона, госпитализированный ранее, будет прооперирован. Ему диагностирована субдуральная гематома.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости www.ria.ru
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О госпитализации чемпиона мира 1986 года стало известно в понедельник. Личный врач Марадоны заявил, что ничего серьезного со здоровьем легенды футбола не произошло - у него обнаружены анемия и обезвоживание.

Однако, как сообщил в Twitter телеканал TyC Sports, по итогам обследования мозга была обнаружена гематома. Дату операции пока не называют.

В минувшую пятницу Марадона отметил свое 60-летие, но он находился в изоляции из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом. Напомним, что он является главным тренером куба "Химнасия и Эсгрима".

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