Канцлер Австрии отметил хорошую подготовку устроивших стрельбу в Вене

Тем временем федеральное правительство немедленно активизировало необходимые силы австрийских вооруженных сил. Военные взяли на себя охрану столичных объектов.

Продолжается спецоперация по поиску злоумышленников. Ранее СМИ сообщили, что в центре Вены были задержаны четверо мужчин, причастных к стрельбе в городе. Однако позже глава МВД Австрии данную информацию опроверг.

Напомним, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь по прохожим в центре Вены. К данной минуте известно об одном погибшем, еще 15 человек пострадали, пишет ТАСС.

По мнению экспертов, теракт в Вене - ответ радикально настроенных сил на действия канцлера Австрии. Ранее Себастьян Курц осудил оскорбления турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний после теракта 16 октября предупредил, что в республике будет "развернута активная борьба с носителями радикальной идеологии и созданными ими ассоциациями".