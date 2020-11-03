Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя

По словам политика, Австрийская Республика 2 ноября стала целью брутального террористического акта. Хладнокровно были убиты четыре гражданских и безоружных лица. Пожилого мужчину, пожилую женщину, молодого прохожего и официантку лишили внезапно и неожиданно жизни. В общей сложности 15 человек получили тяжелые ранения, за жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи. Ранение также получил сотрудник полиции в перестрелке с преступниками.

Курц указал, что полиция примет решительные меры против тех, кто совершил это отвратительное террористическое нападение. Полицейским уже удалось устранить одного преступника. В связи с терактом республика переживает трудные времена.

"Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников специальных подразделений, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, за нашу безопасность, - отметил канцлер. - Вся страна думает о пострадавших, раненых и их семьях, которым я выражаю самые глубокие соболезнования. Курц поблагодарил также руководство Евросоюза и международных партнеров за сочувствие и выражение солидарности.