Новости

Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер" 13:45
Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию 13:44
Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска 13:44
Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы 13:27
Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель 13:24
Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя 13:20
В Москве планируют до 2024 года построить 25 станций метро 13:18
При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны 13:15
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19 13:06
В Вологодской области решили обязать пилорамы вести учет древесины 13:05
Матвиенко предложила создать на базе Совфеда "цифровой парламент" 13:04
Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты 13:03
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, один человек погиб 13:01
Тульских учителей-пенсионеров в начальной школе заменят студенты 13:00
Зарплата москвичей в 2021-2023 году вырастет на 2,3-3,5 процента 12:54
В Швеции хотят в пять раз повысить цены на бензин 12:45
РФ призвала к коллективным усилиям по борьбе с международным терроризмом 12:30
Солистка Венской оперы рассказала о теракте в столице Австрии 12:22
Кабмин предложил упростить въезд интуристам 12:20
Робот вылечил от онкологии 74-летнюю петербурженку 12:20
Lada установила абсолютный рекорд по продажам 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 13:20
Рубрика: В мире

Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя

Текст: Александр Саможнев
Как "отвратительный террористический акт" охарактеризовал нападение в Вене накануне вечером федеральный канцлер Себастьян Курц. "Мы никогда не позволим терроризму запугать себя и будем решительно бороться с этими терактами всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - отметил он в обращении к нации.

По словам политика, Австрийская Республика 2 ноября стала целью брутального террористического акта. Хладнокровно были убиты четыре гражданских и безоружных лица. Пожилого мужчину, пожилую женщину, молодого прохожего и официантку лишили внезапно и неожиданно жизни. В общей сложности 15 человек получили тяжелые ранения, за жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи. Ранение также получил сотрудник полиции в перестрелке с преступниками.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Путин назвал жестоким и циничным теракт в Вене

Курц указал, что полиция примет решительные меры против тех, кто совершил это отвратительное террористическое нападение. Полицейским уже удалось устранить одного преступника. В связи с терактом республика переживает трудные времена.

"Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников специальных подразделений, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, за нашу безопасность, - отметил канцлер. - Вся страна думает о пострадавших, раненых и их семьях, которым я выражаю самые глубокие соболезнования. Курц поблагодарил также руководство Евросоюза и международных партнеров за сочувствие и выражение солидарности.

В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
В мире Европа Австрия Теракт в Вене

Главное сегодня

Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID