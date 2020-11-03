Полиция сообщила о четырех погибших при теракте в Вене

Четыре человека стали жертвами теракта в Вене, совершенного накануне вечером. Стрелявший, личность которого уже установлена, был ликвидирован полицией. Он имел связи с террористической организацией, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По данным полиции, террорист был нейтрализован в 20:09 по местному времени. В общей сложности семеро полицейских применили в ходе спецоперации табельное оружие. Дверь в квартиру преступника вскрыли с помощью взрывчатых веществ и обыскали помещение в районе города Зиммеринг. Информация о результатах обыска и личные данные совершившего теракт в целях безопасности не раскрываются. Кроме того, проведены задержания из окружения стрелка, заявил генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф.

Напомним, в Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 15 получили ранения, среди них полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. В городе продолжается силовая операция по розыску и поимке преступников.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр внутренних дел Карл Нехаммер назвали произошедшее в Вене терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест.