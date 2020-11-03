Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.11.2020 08:39
Рубрика: Коммерческий транспорт

Китайцы построили монструозный автобус

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Hubei Haojing Фото: Hubei Haojing
Фото: Hubei Haojing

Неизвестный за пределами Китая производитель автобусов Hubei Haojing предлагает уникальную, не имеющую аналогов в мире, машину - трехосный полноприводный автобус под индексом ATV6.

Фото: Пресс-служба Chery.
Какие сюрпризы приготовил кроссовер Chery Tiggo 7 Pro за 1,5 млн рублей

Несмотря на обозначение, этот монструозный вездеход с открытым верхом кроме внешнего сходства не имеет ничего общего с квадроциклами.

Во-первых, у него исполинское размеры - габаритная длина превышает 8 м, а внешний диаметр колес 55 дюймов. Во-вторых, он снабжен могучим грузовым дизельным двигателем Cummins 8.9 ISL мощностью 260 л.с. и крутящим моментом около 1000 Нм. В-третьих, ATV6 - полноценный автобус с 23 весьма комфортабельными пассажирскими сиденьями с подголовниками.

Вездеход опирается на рамное шасси с тремя ведущими мостами. Если такой набор избыточен, то компания выпускает и "младшие" версии ATV4 с колесной формулой 4х4. По желанию заказчика автобус-вездеход может быть снабжен дополнительно закрытым верхом.

Заказать ATV6 можно через потребительскую торговую интернет-площадку Alibaba, как какой-нибудь магнитик на холодильник, правда, цена несколько выше - около 110 000 долларов (8,8 миллиона рублей). Доставка займет не менее месяца и так как машина не имеет сертификата транспортного средства в России, поездить на ней удастся только по пересеченной местности, вдали от дорог общего пользования.

Фото: Hubei Haojing