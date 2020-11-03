Китайцы построили монструозный автобус

Неизвестный за пределами Китая производитель автобусов Hubei Haojing предлагает уникальную, не имеющую аналогов в мире, машину - трехосный полноприводный автобус под индексом ATV6.

Несмотря на обозначение, этот монструозный вездеход с открытым верхом кроме внешнего сходства не имеет ничего общего с квадроциклами.

Во-первых, у него исполинское размеры - габаритная длина превышает 8 м, а внешний диаметр колес 55 дюймов. Во-вторых, он снабжен могучим грузовым дизельным двигателем Cummins 8.9 ISL мощностью 260 л.с. и крутящим моментом около 1000 Нм. В-третьих, ATV6 - полноценный автобус с 23 весьма комфортабельными пассажирскими сиденьями с подголовниками.

Вездеход опирается на рамное шасси с тремя ведущими мостами. Если такой набор избыточен, то компания выпускает и "младшие" версии ATV4 с колесной формулой 4х4. По желанию заказчика автобус-вездеход может быть снабжен дополнительно закрытым верхом.

Заказать ATV6 можно через потребительскую торговую интернет-площадку Alibaba, как какой-нибудь магнитик на холодильник, правда, цена несколько выше - около 110 000 долларов (8,8 миллиона рублей). Доставка займет не менее месяца и так как машина не имеет сертификата транспортного средства в России, поездить на ней удастся только по пересеченной местности, вдали от дорог общего пользования.