Land Rover готовит доступный внедорожник

Британское издание What Car? сообщило, что компания Jaguar Land Rover готовит новый внедорожник, условно именуемый бэби-Defender, то есть внедорожник, имеющий стилистическое сходство с выпущенным в прошлом году Defender, но позиционируемый как более компактная и доступная модель.

Defender сегодня в Британии предлагается по цене от 42 920 фунтов (4,48 млн рублей) за 3-дверку с 3,0-литровым турбодизелем (200 л.с., 430 Нм), "младшая" модель, по данным издания, будет оснащаться 3-цилинровыми 1,5-литровыми турбомоторами, в том числе с гибридной трансмиссией, иметь начальную цену 25 000 фунтов (2,6 миллиона рублей), став таким образом самым доступным предложением Land Rover на рынке в принципе.

Внешне автомобиль будет иметь большое сходство с Defender, от которого также переймет многие характерные решения, вроде легкомоющегося интерьера. С Defender новый внедорожник будет роднить и легкое, но жесткое алюминиевое шасси с несущим кузовом.

Будет ли новый внедорожник носить имя Defender или его запустят под собственным брендом - пока обе версии состоятельны в равной степени.