Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.11.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Land Rover готовит доступный внедорожник

Текст: Михаил Азнавуров

Британское издание What Car? сообщило, что компания Jaguar Land Rover готовит новый внедорожник, условно именуемый бэби-Defender, то есть внедорожник, имеющий стилистическое сходство с выпущенным в прошлом году Defender, но позиционируемый как более компактная и доступная модель.

Фото: www.drom.ru
В продаже появился редчайший внедорожник "Астеро" на базе УАЗа

Defender сегодня в Британии предлагается по цене от 42 920 фунтов (4,48 млн рублей) за 3-дверку с 3,0-литровым турбодизелем (200 л.с., 430 Нм), "младшая" модель, по данным издания, будет оснащаться 3-цилинровыми 1,5-литровыми турбомоторами, в том числе с гибридной трансмиссией, иметь начальную цену 25 000 фунтов (2,6 миллиона рублей), став таким образом самым доступным предложением Land Rover на рынке в принципе.

Внешне автомобиль будет иметь большое сходство с Defender, от которого также переймет многие характерные решения, вроде легкомоющегося интерьера. С Defender новый внедорожник будет роднить и легкое, но жесткое алюминиевое шасси с несущим кузовом.

Будет ли новый внедорожник носить имя Defender или его запустят под собственным брендом - пока обе версии состоятельны в равной степени.

#Land Rover