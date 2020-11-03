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03.11.2020 12:08
Рубрика: Экономика

Матвиенко: Не надо маркировать каждую таблетку

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что маркировка лекарственных препаратов не должна быть тотальной, поскольку это дополнительные расходы для производителей и, как следствие, для граждан.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На пленарном заседании палаты во вторник тему подняла вице-спикер СФ Галина Карелова. "Мы предлагаем отменить временное взимание с производителей финансовых средств за получение кода в процессе маркировки. Более того, мы предлагаем правительству и особенно тем министерствам, которые курируют решение этой проблемы, в целом рассмотреть целесообразность всеобъемлющего характера и порядка маркировки", - сказала она.

Фото: Андрей Рудаков/РИА Новости
Плату за маркировку лекарств решено отменить

Глава Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что уже обратилась к премьеру Михаилу Владимировичу с предложением "концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки лекарств". "В целом идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в обязательную для всего и вся, - считает спикер. - Если дойдем до того, что каждую таблетку будем маркировать, то это большие накладные расходы для бизнеса, удорожание для граждан".

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке мониторинга движения лекарственных препаратов. Теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

Кроме того, до 1 июля 2021 года вводятся упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" при их ввозе и обороте внутри страны.

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