Указ губернатора Нижегородской области от 2 ноября 2020 года № 189 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

"3.10. Начиная с 5 ноября 2020 г.:

а) организовать образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях для учащихся 1-5 классов в очной форме с возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (далее - СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16), а также иных санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 настоящего Указа;

б) обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6 - 11 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в) в случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6 - 11 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ посредством очного взаимодействия с соблюдением требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16, а также иных санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 настоящего Указа;

г) форма обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования определяется руководством данных образовательных организаций самостоятельно по согласованию с учредителями.".

1.2. Подпункт "г" пункта 5.3 дополнить словами "в соответствии с федеральным законодательством".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







