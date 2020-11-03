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03.11.2020 07:55
Рубрика: Общество

Нижегородские школы перейдут на смешанный формат обучения

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

С 5 ноября, по окончании каникул, ученики 1-5 классов вернутся в школы, а ученики 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Различные кружки и секции, организованные на базе школ, будут работать лишь для 1-5 классов. Старшие классы по программам дополнительного образования при школах смогут заниматься в удаленном формате. При этом учреждения дополнительного образования будут работать как раньше.

Фото: Олег Прасолов/ РГ
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В том случае, если нет возможности перевести детей на дистанционное обучение технически, классы смогут вернуться на очный формат: отдельное решение о каждой подобной ситуации будет принимать муниципалитет.

Детские сады продолжают работу. Вузы и техникумы - в той форме, которую определило их руководство и учредители.

Губернатор назвал решение о переходе на смешанный формат сложным и пояснил, что главная задача - сократить количество детей в школах, чтобы они не переносили вирус, а также снизить число заражений учителей.

Напомним, в Нижегородской области школьные каникулы начались досрочно - с 19 октября. К ним добавилась лишняя неделя: региональные власти приняли решение, что отдыхать дети будут до 5 ноября. Накануне выхода школьников с каникул министерство образования Нижегородской области запустило опрос, какую форму обучения предпочитают пользователи в период пандемии. В итоге 52 процента пользователей соцсети высказались за различные формы дистанционного обучения, 48 - за очный формат.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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