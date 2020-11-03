Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.11.2020 17:30
Рубрика: Российский автопром

Новость оказалась фейком: АвтоВАЗ не повышал стоимость ТО на 10-20%

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Сегодня ресурс Лада.онлайн опубликовал сообщение о том, что АвтоВАЗ второй за год повысил стоимость техобслуживания автомобилей Lada, прибавка составила 10-20%. Однако новость не соответствует действительности.

Автор сообщения извинился за то, что ввёл общественность в заблуждение, вся неправдоподобная информация была удалена с сайта Лада.онлайн и социальных сетей ресурса. Предполагается, что в процессе мониторинга сравнивалась стоимость ТО в разных регионах.

Стоимость техобслуживания автомобилей Lada в последний раз корректировалась в мае 2020 года: прибавка составила от 500 до 2500 рублей в зависимости от комплекса работ и модели автомобиля.

Lada установила абсолютный рекорд по продажам