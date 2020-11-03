Новость оказалась фейком: АвтоВАЗ не повышал стоимость ТО на 10-20%

Сегодня ресурс Лада.онлайн опубликовал сообщение о том, что АвтоВАЗ второй за год повысил стоимость техобслуживания автомобилей Lada, прибавка составила 10-20%. Однако новость не соответствует действительности.

Автор сообщения извинился за то, что ввёл общественность в заблуждение, вся неправдоподобная информация была удалена с сайта Лада.онлайн и социальных сетей ресурса. Предполагается, что в процессе мониторинга сравнивалась стоимость ТО в разных регионах.

Стоимость техобслуживания автомобилей Lada в последний раз корректировалась в мае 2020 года: прибавка составила от 500 до 2500 рублей в зависимости от комплекса работ и модели автомобиля.