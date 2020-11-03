Нужно ли заново сдавать на права, если не успел заменить их вовремя

Раз в десять лет каждый водитель обязан поменять водительское удостоверение, однако не все делают это вовремя. Кто-то не водит машину, кто-то вообще забыл, когда истекает срок действия.

Если с даты замены прав прошли месяцы или даже годы, нужно ли их получать заново? По статье 28 Федерального закона №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" есть два основания для прекращения действия права на управления транспортными средствами. Это истечение срока действия удостоверения и лишение права на управление автомобилем.

В пункте 29 Постановления Правительства РФ №1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" написано, что заменить водительское удостоверение по истечении срока действия можно без сдачи экзаменов.

Если водитель не поменял права спустя 10 лет, но при этом за руль не садился, штраф за замену документа с опозданием не предусмотрен. Однако если он решит управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением, то рискует получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, пишет aif.ru.

Для замены водительского удостоверения нужно подать заявление в ГИБДД. Можно сделать это лично либо в электронном виде через портал госуслуг. Процедура потребует медицинского заключения по форме 003-В/у. При оформлении документов нужен будет паспорт и старое удостоверение. Нужно будет оплатить госпошлину в размере 2 тысячи рублей. Через госуслуги на нее предоставляется скидка 30 процентов, то есть с карты будет списано 1400 рублей.