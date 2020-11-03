Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси

Полдень - 3 ноября - на белорусском первенце атомной энергетики в Островце станет памятной датой для всех, кто возводил этот крупнейший индустриальный объект в РБ, констатируют местные обозреватели. "В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - подтвердили в Минэнерго.

Как уже информировал "СОЮЗ", график пуска первого энергоблока Белорусской АЭС в Гродненской области стартовал 7 августа, когда в корпус реактора было загружено 163 тепловыделяющие сборки, изготовленных на Новосибирском заводе химических концентратов. Первый энергоблок БелАЭС полностью введут в эксплуатацию в начале 2021 года Кстати, по данным Минэнерго Беларуси, ввод АЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей РБ в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.метров природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту "АЭС-2006". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, сообщает БЕЛТА.

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