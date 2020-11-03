Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси

Как уже информировал "СОЮЗ", график пуска первого энергоблока Белорусской АЭС в Гродненской области стартовал 7 августа, когда в корпус реактора было загружено 163 тепловыделяющие сборки, изготовленных на Новосибирском заводе химических концентратов.
Кстати, по данным Минэнерго Беларуси, ввод АЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей РБ в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.метров природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту "АЭС-2006". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, сообщает БЕЛТА.