Экономика
03.11.2020 14:00
Текст: Юрий Сизов

Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси

Полдень - 3 ноября - на белорусском первенце атомной энергетики в Островце станет памятной датой для всех, кто возводил этот крупнейший индустриальный объект в РБ, констатируют местные обозреватели. "В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - подтвердили в Минэнерго.

Как уже информировал "СОЮЗ", график пуска первого энергоблока Белорусской АЭС в Гродненской области стартовал 7 августа, когда в корпус реактора было загружено 163 тепловыделяющие сборки, изготовленных на Новосибирском заводе химических концентратов.

Фото: БЕЛТА
Первый энергоблок БелАЭС полностью введут в эксплуатацию в начале 2021 года

Кстати, по данным Минэнерго Беларуси, ввод АЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей РБ в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.метров природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту "АЭС-2006". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, сообщает БЕЛТА.

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