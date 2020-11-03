Подозреваемый по делу о теракте задержан в Линце

В главном городе земли Верхняя Австрия - Линце - был задержан, по всей видимости, гражданин, имевший отношение к теракту в Вене. Кроме того, были допрошены в качестве свидетелей две женщины, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, задержанный в Линце, как и главный подозреваемый, убитый спецназом в Вене, считается последователем исламистов. Во время захвата он не оказал сопротивления, так как был застигнут врасплох.

Полиция пока не подтвердила факт задержания, но косвенно это сделал заместитель мэра города Линца Маркус Хайн. "Задержание показывает, что Линц также не защищен от опасности исламистского терроризма", - отметил он в эфире местного телеканала.

Между тем во вторник утром в Санкт-Пёльтене в Нижней Австрии были проведены обыски в двух домах в связи с нападением в Вене. В результате, два человека были задержаны. По всей стране усилены меры безопасности. Операция по поимке террористов и их пособников продолжается.