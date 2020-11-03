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03.11.2020 16:35
Рубрика: В мире

Подозреваемый по делу о теракте задержан в Линце

Текст: Александр Саможнев
В главном городе земли Верхняя Австрия - Линце - был задержан, по всей видимости, гражданин, имевший отношение к теракту в Вене. Кроме того, были допрошены в качестве свидетелей две женщины, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, задержанный в Линце, как и главный подозреваемый, убитый спецназом в Вене, считается последователем исламистов. Во время захвата он не оказал сопротивления, так как был застигнут врасплох.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Полиция пока не подтвердила факт задержания, но косвенно это сделал заместитель мэра города Линца Маркус Хайн. "Задержание показывает, что Линц также не защищен от опасности исламистского терроризма", - отметил он в эфире местного телеканала.

Между тем во вторник утром в Санкт-Пёльтене в Нижней Австрии были проведены обыски в двух домах в связи с нападением в Вене. В результате, два человека были задержаны. По всей стране усилены меры безопасности. Операция по поимке террористов и их пособников продолжается.

В мире Европа Австрия Теракт в Вене

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