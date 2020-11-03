В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене

В 12:00 по местному времени во вторник будет объявлена общенациональная минута молчания. Государственные флаги Австрийской Республики на федеральных учреждениях будут приспущены.

В Вене в понедельник вечером произошло нападение террористов в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Жертвами теракта стали четыре человека, один из нападавших ликвидирован. Ранения различной тяжести получили 15 жителей города.

По месту жительства стрелка проведен обыск, а также задержания из его окружения. По данным полиции, он поддерживал идеи исламистов. Об этом свидетельствуют посты и фотографии в социальных сетях. По некоторым данным, террорист был вооружен автоматом югославского производства, который находился на вооружении в 1970-х годах.

В Вене продолжается силовая операция по розыску возможных сообщников преступника. Полиция увеличила свое присутствие в столице и за ее пределами. Были ужесточены меры безопасности, особенно перед синагогами. На помощь коллегам прибыли полицейские из Нижней Австрии и Бургенланда.

Министерство внутренних дел просит всех, кто делал видео и фотоснимки нападения в центре Вены, предоставить их в распоряжение исполнительных органов власти. Это поможет полиции в расследовании и выявлении виновных. На телевидении представлена платформа для загрузки видео. Глава МВД Карл Нехаммер призвал не размещать видеозаписи преступления в социальных сетях.