Полиция задержала четырех мужчин после стрельбы в центре Вены

В центре Вены полиция задержала четырех мужчин, причастных к стрельбе у синагоги. Спецоперация по поиску злоумышленников продолжается. Над городом барражируют вертолеты. Усиленные наряды полиции со служебными собаками патрулируют улицы, информирует ТАСС.

МВД Австрии обратилось к местным жителям с просьбой не покидать дома. Министр внутренних дел страны Карл Нехаммер заявил, что ЧП в центре Вены - это террористический акт. Напомним, в понедельник вечером несколько человек, вооруженных винтовками, открыли огонь по прохожим в шести разных районах города. Власти сообщают об одном погибшем, хотя ранее СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали не менее семи человек. Минимум 15 человек пострадали, в том числе полицейский. Один из нападавших был застрелен стражами порядка.

"Мы знаем о других преступниках, которые, по всей видимости, в бегах. Сколько их, сказать пока не могу", - заявил представитель МВД Гаральд Зерес.