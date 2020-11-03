Боксер Поветкин госпитализирован с коронавирусом

Российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин был госпитализирован в одну из московских больниц. У него выявлена коронавирусная инфекция, и его повторный поединок против британца Диллиана Уайта, запланированный на 21 ноября, отменен.

О заболевании Поветкина рассказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Саша сейчас в московской клинике изолирован, занимается своим здоровьем", - сказал Рябинский ТАСС.

"Человек болеет, у него есть температура. Есть еще у одного человека в команде положительный тест, приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы", - добавил Рябинский.

Поветкин и Уайт встречались в августе, и тогда россиянин нокаутировал своего соперника.