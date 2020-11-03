Представлен пикап Toyota для зомби-апокалипсиса

Знаменитая североамериканская выставка тюнинга и автокомпонентов SEMA, неизменно проходящая в Лас-Вегасе в первую неделю каждого ноября начиная с 1963 года, в нынешнем году, подобно многим именитым автомобильным шоу, пройдет в виртуальном режиме.

Но на выставке, как и прежде, будет на что посмотреть. Одним из участников мероприятия станет журнал фан-сообщества владельцев и ценителей внедорожников Toyota 4WD Toyota Owner Magazine, центром их экспозиции станет подготовленный для любителей активного отдыха пикап Toyota Tacoma TRD.

Автомобилю заменили штатный бампер на алюминиевый, оборудовали лебедкой, дополнительной светотехникой, устройствами для закрепления багажа на крыше и на бортах грузовой платформы, а также снабдили реечным домкратом, насос-компрессором PowerTank PT10, канистрами Rotopax и быстрораскладываемой палаткой Yakima SkyRise.

В подвеске применили А-образные рычаги и интегрированные стойки-койловеры BOSS Aluma 2.5 с выносным резервуаром, поднявшие шасси над дорогой на дополнительные два дюйма. Колеса - 35-дюймовые BF Goodrich MT. Днище покрыли силовыми защитами, навесили силовые пороги.

Фото: Пресс-служба Toyota.

3,5-литровую бензиновую "шестерку" "подружили" с приводным компрессором Magnuson TVS1900, что позволило поднять максимальную мощность на 32% - до 370 л.с. и крутящий момент на 24% - до 450 Нм.