Путин рассказал об уроках от Черномырдина

Президент Владимир Путин многому научился у Виктора Черномырдина - бывший премьер был политиком исторического масштаба, бесконечно преданным Родине, настоящим тружеником и стремился во всем служить стране и народу. Своими впечатлениями от общения с ним Путин поделился в Санкт-Петербурге, на церемонии поднятия флага на ледоколе, названном в честь политика.

Церемония поднятия флага на новом линейном дизельном ледоколе "Виктор Черномырдин" состоялась в годовщину ухода Черномырдина из жизни - это печальное событие было десять лет назад.

Самый крупный из ледоколов такого класса, самый мощный в мире назван именем нашего выдающегося соотечественника, сказал Владимир Путин, сказав, что Черномырдин был замечательным человеком. "Он был действительно руководителем, политиком государственного и, без всякого преувеличения, исторического масштаба. Ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем", - подчеркнул он.

"Он брал на себя ответственность и делал дело. Стремился во всем служить нашей стране и нашему народу", - отметил президент. "Во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый, технологический потенциал промышленности, ТЭКа, других индустриальных отраслей", - оценил он.

"И вообще, он был работоголик, - продолжил Путин. - Я лично наблюдал за этим, смотрел, как он работает, и многому у него учился".

Черномырдин был человек, бесконечно преданный Родине, сказал президент. "И потому символично, что этот современный, хорошо оснащенный ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях", - заключил он.