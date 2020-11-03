Арестован подозреваемый в убийстве Владимира Маругова

В Московской области суд санкционировал арест 49-летнего подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК региона, об аресте ходатайствовали следователи. Суд согласился с их доводами и заключил фигуранта под стражу, как минимум, до 2 января следующего года.

Подозреваемый на допросах не давал показания, однако у следствия достаточно улик. Уже установлено, что именно он купил в Москве арбалет, из которого впоследствии застрелили Маругова.

Кроме того, как уже писала "РГ", в квартире подозреваемого нашли прикованного пенсионера. Пленника сторожил охранник, он уже доставлен к следователям. Пожилой мужчина рассказал, что у него вымогают квартиры в Москве.

Не исключается, что задержанный по подозрению в убийстве как-то был связан с "черными риэлторами" и мошенничеством с квартирами. В его машине были найдены чужие паспорта и медицинские препараты. СК продолжает разработку этой версии.