Cобянин рассказал о росте расходов бюджета на соцподдержку в 2021 году

Социальные расходы бюджета в 2021 году составят 1,8 трлн руб. Об этом говорилось сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что проект бюджета на 2021-2023 годы обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.

При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн руб., увеличившись более чем на 90 млрд руб. по сравнению с бюджетом на 2020 год.

Вместе с оплатой медицинской помощи из Фонда ОМС на социальные расходы в 2021 году будет направлено порядка 2,1 трлн руб.

Ожидается, что в целом в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом, а в 2022-2023 - на 9% в год. Расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3 152,75 млрд. рублей - на уровне, утвержденном законом о бюджете на 2020 год (100,1%). В 2022-2023 гг. планируется рост расходов темпами 2,6-3,3% в год.

С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным. Расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3 152,75 млрд. рублей - на уровне, утвержденном законом о бюджете на 2020 г. (100,1%).