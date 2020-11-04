Законопроект города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 2 895 003 589,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 161 296 555,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 3 235 590 549,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 80 888 816,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 344 665 923,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 167 231 402,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 340 586 960,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 183 369 368,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города Москвы и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Москвы

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Расходы бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с государственными программами города Москвы и непрограммными направлениями деятельности органов государственной власти города Москвы, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с государственными программами города Москвы, а также непрограммными направлениями деятельности органов государственной власти города Москвы, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам города Москвы и подпрограммам государственных программ города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 268 007 215,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 271 931 543,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 274 798 159,2 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы на 2021 год в сумме 140 844 192,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 172 496 778,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 199 388 319,8 тыс. рублей.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники формирования доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов в бюджеты внутригородских муниципальных образований

1. Доходы бюджетов муниципальных округов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:

a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципальных округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов;

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях", - по нормативу 100 процентов;

з) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из бюджета муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;

и) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления муниципального округа, муниципальным казенным учреждением муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;

к) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных округов в соответствии с решениями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;

л) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

м) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), - по нормативу 100 процентов;

н) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) - по нормативу 100 процентов;

о) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа), - по нормативу 100 процентов;

п) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;

р) инициативных платежей - по нормативу 100 процентов;

с) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.

2. Доходы бюджетов городских округов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части:

а) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, для формирования муниципальных дорожных фондов по установленным настоящим Законом нормативам;

в) отчислений от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;

г) отчислений от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - по нормативу 90 процентов;

д) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов;

е) земельного налога - по нормативу 100 процентов:

с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов;

с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов;

ж) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями;

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городского округа, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий;

2) неналоговых доходов в части:

а) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов;

б) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

в) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

г) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну городских округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов;

д) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов;

е) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городских округов, - по нормативу 100 процентов;

ж) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, - по нормативу 100 процентов;

з) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

и) платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 60 процентов;

к) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов;

л) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - по нормативу 100 процентов;

м) доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

н) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов;

о) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городских округов, - по нормативу 100 процентов;

п) доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности городских округов, - по нормативу 100 процентов;

р) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

с) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля городских округов, - по нормативу 100 процентов;

т) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из бюджета городского округа, - по нормативу 100 процентов;

у) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления городского округа, муниципальным казенным учреждением городского округа, - по нормативу 100 процентов;

ф) денежных средств, изымаемых в собственность городских округов в соответствии с решениями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;

х) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

ц) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом местного самоуправления городского округа (муниципальным казенным учреждением городского округа) муниципального контракта, - по нормативу 100 процентов;

ч) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с органом местного самоуправления городского округа (муниципальным казенным учреждением городского округа), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения - по нормативу 100 процентов;

ш) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления городского округа (муниципальным казенным учреждением городского округа), - по нормативу 100 процентов;

щ) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;

э) инициативных платежей - по нормативу 100 процентов;

ю) прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов;

я) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из бюджета города Москвы.

3. Доходы бюджетов поселений в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части:

а) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, для формирования муниципальных дорожных фондов по установленным настоящим Законом нормативам;

в) отчислений от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов;

г) отчислений от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - по нормативу 45 процентов;

д) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, - по нормативу 100 процентов;

е) земельного налога - по нормативу 100 процентов:

с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений;

с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений;

ж) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:

за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий;

2) неналоговых доходов в части:

а) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;

б) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

в) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

г) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну поселений (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;

е) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;

ж) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;

з) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями, - по нормативу 100 процентов;

и) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

к) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - по нормативу 100 процентов;

л) доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

м) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;

н) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;

о) доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;

п) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

р) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля поселений, - по нормативу 100 процентов;

с) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из бюджета поселения, - по нормативу 100 процентов;

т) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления поселения, муниципальным казенным учреждением поселения, - по нормативу 100 процентов;

у) денежных средств, изымаемых в собственность поселений в соответствии с решениями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;

ф) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

х) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом местного самоуправления поселения (муниципальным казенным учреждением поселения) муниципального контракта, - по нормативу 100 процентов;

ц) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с органом местного самоуправления поселения (муниципальным казенным учреждением поселения), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения - по нормативу 100 процентов;

ч) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления поселения (муниципальным казенным учреждением поселения), - по нормативу 100 процентов;

ш) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;

щ) инициативных платежей - по нормативу 100 процентов;

э) прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов;

ю) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета города Москвы.

4. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов муниципальных округов

Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов муниципальных округов на 2021, 2022 и 2023 годы согласно приложениям 12, 13 и 14 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные кредиты бюджетам внутригородских муниципальных образований

1. Бюджетные кредиты внутригородским муниципальным образованиям, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Москвой, предоставляются в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов внутригородских муниципальных образований, на финансирование бюджетных обязательств, предусмотренных решением о бюджете внутригородского муниципального образования, в 2021 году в сумме до 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме до 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 100 000,0 тыс. рублей:

1) на основании договора (соглашения) между Департаментом финансов города Москвы и органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования;

2) на срок в пределах финансового года;

3) с взиманием платы за пользование бюджетными кредитами в размере одной десятой процента годовых;

4) без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.

2. В случае невозврата внутригородскими муниципальными образованиями бюджетных кредитов в сроки, установленные договорами (соглашениями) о предоставлении бюджетных кредитов, остаток непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету внутригородского муниципального образования из бюджета города Москвы, а также за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований.

3. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов бюджетам внутригородских муниципальных образований устанавливается Правительством Москвы.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований на 2021 год в сумме 8 231 592,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 050 386,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 067 526,7 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований:

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований на 2021 год в сумме 28 628,5 тыс. рублей;

2) объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований на 2021 год в сумме 371 371,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей для распределения и предоставления в случаях и в соответствии с методикой и правилами, установленными Правительством Москвы;

3) объем субсидий на 2021 год в сумме 6 243 136,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 016 329,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 028 859,5 тыс. рублей;

4) объем субвенций на 2021 год в сумме 1 221 212,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 271 911,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 276 522,0 тыс. рублей;

5) объем иных межбюджетных трансфертов на 2021 год в сумме 367 242,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 362 145,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 362 145,2 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований, предоставляемых в 2021 году бюджетам внутригородских муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых ниже уровня, установленного Правительством Москвы в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Порядок предоставления и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований устанавливается Правительством Москвы.

4. Установить, что определение общего объема субвенций бюджетам муниципальных округов и их распределение между муниципальными округами осуществляются:

1) по субвенциям для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы по организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (в части расходов на содержание муниципальных служащих), в сфере опеки, попечительства и патронажа - исходя из утвержденных Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", Законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства", Законом города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа" нормативов по штатам сотрудников исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, определяемой на уровне аналогичных расходов на содержание государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы;

2) по субвенциям для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (за исключением расходов на содержание муниципальных служащих) - исходя из показателей, установленных Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам внутригородских муниципальных образований - муниципальных округов из бюджета города Москвы для реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, содержащейся в Законе города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства".

5. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых в 2021, 2022 и 2023 годах бюджетам муниципальных округов для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему Закону.

6. Установить, что Департамент финансов города Москвы предоставляет в порядке, установленном Правительством Москвы, единую субвенцию на финансовое обеспечение содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы, бюджетам муниципальных округов, формируемую из субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы:

1) по организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (в части расходов на содержание муниципальных служащих);

3) в сфере опеки, попечительства и патронажа.

7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований для предоставления субвенций бюджету городского округа Троицк для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере образования:

1) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере, необходимом для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, на 2021 год в сумме 540 312,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 579 245,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 583 719,4 тыс. рублей, из них расходы на дошкольное образование на 2021 год в сумме 94 087,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 107 328,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 107 298,0 тыс. рублей, расходы на общее образование на 2021 год в сумме 430 865,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 455 668,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 460 023,4 тыс. рублей, расходы на дополнительное образование детей на 2021 год в сумме 15 360,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 248,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 398,0 тыс. рублей;

2) на обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций бесплатным одноразовым питанием (завтрак), обеспечение обучающихся 1 - 11 классов муниципальных образовательных организаций из социально незащищенных и многодетных семей бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) на 2021 год в сумме 108 767,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 116 998,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 116 998,0 тыс. рублей;

3) на обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, на 2021 год в сумме 22 145,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 673,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 25 813,7 тыс. рублей.

8. Установить, что определение объема субвенций бюджету городского округа Троицк в сфере образования осуществляется:

1) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере, необходимом для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, - исходя из прогнозируемой численности воспитанников, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, численности обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, численности обучающихся, получающих дополнительное образование, в муниципальных общеобразовательных организациях и утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Москвы, правовыми актами Департамента образования и науки города Москвы нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение дошкольного образования на одного воспитанника в год, на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося в год, норматива финансового обеспечения предоставления дополнительного образования на одного обучающегося в год;

2) на обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций бесплатным одноразовым питанием (завтрак), обеспечение обучающихся 1 - 11 классов муниципальных образовательных организаций из социально незащищенных и многодетных семей бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед); на обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, - в соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета города Москвы для осуществления отдельных полномочий города Москвы, содержащейся в Законе города Москвы от 4 июля 2012 года № 36 "О наделении органов местного самоуправления городских округов Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области образования".

9. Установить, что субвенции бюджетам городских округов и поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджету города Москвы, предоставленные из федерального бюджета на 2021 год в сумме 37 879,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 37 887,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 37 883,8 тыс. рублей, распределяются исходя из общего объема субвенции, предусмотренного городу Москве федеральным законом о федеральном бюджете, затрат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников и работников, осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству, в соответствии с Методикой распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

10. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых в 2021, 2022 и 2023 годах бюджетам городских округов и поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 19 к настоящему Закону.

11. Утвердить перечень субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований, предоставляемых в 2021, 2022 и 2023 годах на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 20 к настоящему Закону.

12. Утвердить объемы бюджетных ассигнований для предоставления в порядке, установленном Правительством Москвы, субсидий бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения:

1) в сфере образования на 2021 год в сумме 341 593,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 386 559,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 399 089,3 тыс. рублей;

2) по проектированию и строительству подъездной дороги к рекреационно-спортивному комплексу на 2021 год в сумме 144 000,0 тыс. рублей;

3) по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса на 2021 год в сумме 336 000,0 тыс. рублей.

13. Утвердить распределение консолидированных субсидий, предоставляемых в 2021, 2022 и 2023 годах в порядке, установленном Правительством Москвы, бюджетам городских округов и поселений на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов и поселений по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

14. Утвердить объемы бюджетных ассигнований для распределения и предоставления в соответствии с методикой и правилами, установленными Правительством Москвы, межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы" на 2021 год в сумме 359 280,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 359 280,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 359 280,0 тыс. рублей.

15. Утвердить объемы бюджетных ассигнований для предоставления в порядке, установленном Правительством Москвы, межбюджетного трансферта бюджету городского округа Троицк в целях проведения работ по реализации мероприятий проекта "Московская электронная школа" на территории городского округа Троицк на 2021 год в сумме 7 962,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 865,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 865,2 тыс. рублей.

16. Межбюджетные трансферты, предусмотренные частями 1 - 15 настоящей статьи, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования.

17. Утвердить объемы бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год в сумме 5 442 144,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 442 144,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 442 144,1 тыс. рублей на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве.

18. Межбюджетный трансферт, предусмотренный частью 17 настоящей статьи, предоставляется в порядке, установленном соглашением между Департаментом здравоохранения города Москвы и Московским городским фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета города Москвы

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1.1 статьи 36 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве" дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Москвы, связанными с особенностями исполнения бюджета города Москвы, являются:

1) получение уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов или поступление средств субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение и направляемых на увеличение расходов бюджета города Москвы в соответствии с целями их предоставления, а также сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

2) принятие Правительством Москвы решений об увеличении объема предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты принятых денежных обязательств получателей субсидий, грантов в форме субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, гранты в форме субсидии, за счет остатков средств бюджета города Москвы, образовавшихся на 1 января 2021 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) перераспределение (использование) в установленном порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных финансовому органу в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях:

а) осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы налоговых органов по городу Москве в соответствии с соглашением о взаимодействии Правительства Москвы и Федеральной налоговой службы;

б) реализации решений, принимаемых по вопросам совершенствования структуры, организации работы Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы, осуществления государственными органами города Москвы полномочий, предоставления государственных гарантий, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, лицам, замещающим государственные должности города Москвы, должности государственной гражданской службы города Москвы, лицам, замещающим в государственных органах города Москвы должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы города Москвы, и обеспечения комплекса мер безопасности на объектах, занимаемых государственными органами города Москвы, а также решений по оптимизации размещения государственных органов города Москвы, принятых в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы;

4) перераспределение (использование) в установленном порядке, средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы, а также возврат главным распорядителем бюджетных средств бюджетных ассигнований, выделенных ему в текущем финансовом году и не использованных по целевому назначению или использованных не в полном объеме;

5) перераспределение (использование) в установленном порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных:

а) Департаменту экономической политики и развития города Москвы - префектурам административных округов города Москвы на реализацию полномочий по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, благоустройству территорий после освобождения земельных участков от незаконно размещенных объектов и самовольных построек;

б) Департаменту территориальных органов исполнительной власти города Москвы - органам исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий по комплексному развитию районов города Москвы;

6) перераспределение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по непрограммным направлениям деятельности префектур административных округов города Москвы, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

7) перераспределение главными распорядителями бюджетных средств предусмотренных им объемов бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям города Москвы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, между целевыми статьями, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

9) распределение нераспределенного объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов в соответствии со статьей 8 настоящего Закона, в установленном порядке;

10) принятие Правительством Москвы решений о предоставлении (изменении размера) межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

11) принятие Правительством Москвы или уполномоченным им органом исполнительной власти города Москвы решений о предоставлении (изменении размера) субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с пунктами 1 - 8 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе указанных в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящему Закону, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного настоящим Законом;

12) принятие в порядке, установленном Правительством Москвы, решений об изменении государственных программ города Москвы, включая финансовое обеспечение государственных программ города Москвы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы;

13) перераспределение объема бюджетных ассигнований между источниками финансирования дефицита бюджета города Москвы в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета города Москвы;

14) перераспределение (использование) в установленном порядке средств, предусмотренных финансовому органу в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на дополнительное финансовое обеспечение вопросов, связанных с осуществлением городом Москвой функций столицы Российской Федерации, и вопросов, связанных с реализацией полномочий органов государственной власти города Москвы по предметам совместного ведения, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с решениями Правительства Москвы;

15) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на осуществление непрограммных направлений деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций, в том числе между группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов для обеспечения выполнения возложенных функций.

2. Установить, что Правительство Москвы в ходе исполнения бюджета города Москвы имеет право:

1) проводить операции по управлению государственным долгом города Москвы, направленные на оптимизацию его структуры, а также снижение расходов на обслуживание долговых обязательств, не приводящие к увеличению дефицита бюджета города Москвы, с соответствующим уточнением программ государственных заимствований города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

2) вносить изменения в показатели программ государственных заимствований города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части форм, видов и сроков заимствований.

3. Установить, что органом, уполномоченным на получение данных по лицевым счетам администраторов доходов бюджета города Москвы и администраторов доходов бюджетов муниципальных округов, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по городу Москве, является Департамент финансов города Москвы.

4. Установить, что задолженность и перерасчеты по отмененным федеральным налогам, сборам и иным обязательным платежам в части, подлежащей перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, по отмененным региональным и местным налогам, сборам и иным обязательным платежам подлежат зачислению в бюджет города Москвы по нормативу 100 процентов.

Статья 10. Субсидии и гранты в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Правительством Москвы полномочиями по предоставлению субсидий, грантов в форме субсидий, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, могут предоставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в том числе указанным в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящему Закону, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в том числе осуществляющим деятельность по государственным регулируемым ценам (тарифам), устанавливаемым правовыми актами города Москвы;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в том числе указанным в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящему Закону;

3) гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе указанным в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящему Закону;

4) субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городу Москве, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Москвы либо уполномоченным им органом исполнительной власти города Москвы.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Москвы.

4. Порядок предоставления грантов в форме субсидий и субсидий, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Москвы.

5. Правительство Москвы в целях реализации государственных программ города Москвы и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы вправе принимать в установленном порядке нормативные правовые акты о предоставлении субсидий или грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы, предусматривающие получателя субсидии или гранта в форме субсидии и их размер, об изменениях размера субсидий или грантов в форме субсидий, в том числе предусмотренных получателям субсидий и грантов в форме субсидий, указанным в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящему Закону.

Статья 11. Учет средств, поступающих во временное распоряжение государственных бюджетных и казенных учреждений города Москвы

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение государственных бюджетных и казенных учреждений города Москвы в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, за исключением средств по операциям с наличными денежными средствами, принимаемыми от физических лиц на временное хранение, учитываются на отдельных лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов города Москвы, в порядке, установленном Правительством Москвы.

Статья 12. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) юридических лиц перед городом Москвой по ранее полученным бюджетным кредитам (займам)

1. Правительство Москвы вправе принимать решения о реструктуризации денежных обязательств (задолженности) юридических лиц (далее - задолженность) перед городом Москвой по ранее полученным бюджетным кредитам (займам) в случае наличия задолженности, не погашенной в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита (займа), в том числе по основному долгу, процентам, неустойке, начисленным и не уплаченным за период действия указанного договора, и при условии, что имущественное и финансовое положение заемщика исключает возможность единовременной уплаты долга.

2. Реструктуризация образовавшейся задолженности по договорам бюджетного кредита (займа), не погашенной в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита (займа), осуществляется путем:

1) предоставления отсрочки уплаты задолженности по основному долгу на срок до одного года при условии отсутствия задолженности по процентам, неустойке, начисленным за период действия договора о предоставлении бюджетного кредита (займа), на действующих условиях при предоставлении заемщиком обеспечения своего обязательства по погашению задолженности, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий;

2) предоставления отсрочки уплаты задолженности по основному долгу на срок до двух лет при условии отсутствия задолженности по процентам, неустойке, начисленным за период действия договора о предоставлении бюджетного кредита (займа), и предоставления заемщиком обеспечения своего обязательства по погашению задолженности, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также при условии начисления и уплаты ежеквартально процентов исходя из ставки, равной не менее одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о реструктуризации;

3) предоставления на срок до пяти лет отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по основному долгу и процентам, начисленным и не уплаченным за период действия договора о предоставлении бюджетного кредита (займа), в порядке их консолидации по согласованному с заемщиком графику при условии предоставления заемщиком обеспечения своего обязательства по погашению задолженности, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также при условии начисления и уплаты ежеквартально процентов на сумму консолидированной задолженности исходя из ставки, равной не менее одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о реструктуризации. В случае погашения суммы консолидированной задолженности в сроки, предусмотренные условиями реструктуризации, сумма неустойки, начисленной и не уплаченной за период действия договора, списывается в порядке и случаях, которые предусмотрены Правительством Москвы.

3. Предоставление отсрочки уплаты основного долга, срок возврата которого еще не наступил, осуществляется в том же порядке, что и предоставление отсрочки уплаты основного долга при условии наличия задолженности.

4. Решение о проведении реструктуризации задолженности по договорам бюджетного кредита (займа) с учетом положений настоящей статьи принимается в порядке, установленном Правительством Москвы.

Статья 13. Программа государственных внутренних заимствований города Москвы

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 14. Программа государственных внешних заимствований города Москвы

Утвердить Программу государственных внешних заимствований города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 15. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы, верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в валюте Российской Федерации, верхний предел государственного внешнего долга города Москвы и верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в иностранной валюте

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы по состоянию:

1) на 1 января 2022 года в сумме 426 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 574 500 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 618 600 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внешнего долга города Москвы в иностранной валюте по состоянию:

1) на 1 января 2022 года в сумме 0,0, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в иностранной валюте в сумме 0,0;

2) на 1 января 2023 года в сумме 0,0, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в иностранной валюте в сумме 0,0, и на 1 января 2024 года в сумме 0,0, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям города Москвы в иностранной валюте в сумме 0,0.

Статья 16. Программа государственных гарантий города Москвы в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных гарантий города Москвы в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, в 2021 году в сумме 0,0 рублей, в 2022 году в сумме 0,0 рублей, в 2023 году в сумме 0,0 рублей.

Статья 17. Программа государственных гарантий города Москвы в иностранной валюте

1. Утвердить Программу государственных гарантий города Москвы в иностранной валюте на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы в иностранной валюте по возможным гарантийным случаям, в 2021 году в сумме 0,0, в 2022 году в сумме 0,0, в 2023 году в сумме 0,0.

Редактор проекта: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы Е.Ю.Зяббарова

Полномочный представитель Мэра Москвы в Московской городской Думе Н.А.Сергунина

Начальник Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы А.В.Крутышев







