В проекте бюджета Москвы на 2021 год заложено 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от коронавируса

Проект бюджета столицы на 2021 год одобрен сегодня на заседании президиума правительства города. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, в нем предусмотрено 12,7 млрд рублей на профилактику инфекционных заболеваний, из которых на массовую вакцинацию от коронавируса планируется направить 10 млрд рублей. Сохраняется также финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингококковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.

Всего на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021 году заложено 740 млрд рублей. Расходы по программе "Развитие здравоохранения" увеличатся с 400 млрд в текущем году до 447,1 млрд рублей в 2021 году или на 11,8%. В проекте бюджета говорится, что обеспечение доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям (профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь), а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения, будет в 2021 году важнейшей задачей правительства столицы. После принятия Мосгордумой проект бюджета Москвы станет законом для города.