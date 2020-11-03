Куранты Московского Кремля зазвучат по-новому

Сегодня состоится презентация нового звучания звонницы Московского Кремля. Звонницу Спасской башни Кремля дооснастили 12 новыми колоколами, убрав при этом шесть старых - теперь на башне разместилось 23 колокола.

Обновленная звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и "Славься", но уже в полнооктавном звучании. Кроме того, Гимн России будет звучать полторы минуты, а не 20 секунд, как это было ранее.

Чтобы произвести замену колоколов, куранты на Спасской башне были остановлены в ночь с 8 на 9 октября. Теперь москвичи и гости столицы услышат знакомый бой снова.

До этого на знаменитой башне было 17 колоколов, а использовались только 14 из них. По историческим канонам звонница была заполнена лишь наполовину: в лучшие времена здесь размещались до 35 колоколов во главе с исполином: 2,2-тонным колоколом, который Петр I лично купил в Голландии.