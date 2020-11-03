В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства

Сначала Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Затем главе государства будет представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Работы по дооснащению звонницы шли с 2017 года. С 8 на 9 октября для установки новых колоколов часы были остановлены. Колокольный звон возобновится 4 ноября, в День народного единства. Гимн России и "Славься" будут в обновленном, полнооктавном звучании.

Также Владимир Путин посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который был построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Кремля. Экспозиция расположилась в подвальных помещениях бывшего административного здания. Ученые обнаружили остатки построек XII-начала XIII веков и фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков. Находки стали объектами музейного показа в подземном комплексе.

Президента будут сопровождать министр культуры Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

На этом насыщенная программа главы государства не закончится: по традиции в этот праздник Путин пообщается с представителями религиозных конфессий. В этом году встреча будет в режиме видеоконференции.