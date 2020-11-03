Море Лаптевых впервые за всю историю наблюдений до сих пор не покрылось льдом. Это угрожает не только животным, но и всей планете.

Обычно к началу ноября море Лаптевых замерзает, но в этом году все иначе: ледяной покров до сих пор не установился. Да и остальная часть Северного Ледовитого океана этой осенью тоже очень поздно покрывается льдом. По данным Национального института полярных исследований Японии, по сравнению с последними днями октября 2016 года растаял почти миллион квадратных километров льда (в том октябре был установлен отрицательный рекорд).

Исчезновение ледяного покрова на такой гигантской площади, сравнимой с территорией, например, Египта, имеет фатальные последствия не только для белых медведей, моржей и морских птиц, но и для всей планеты.

Ситуация драматична как для побережья моря Лаптевых, так и для Карского и Восточно-Сибирского морей. Здесь зафиксирована небывалая жара. Так, в Верхоянске, который находится в нескольких сотнях километров от моря Лаптевых, 20 июня термометры показывали 38 градусов по Цельсию - печальный температурный рекорд. Весна и лето вообще были слишком теплыми в северных широтах, особенно в Сибири. В марте было почти на три градуса теплее, чем в среднем за период с 1951 по 1980 год.

Результат потепления: летом арктический лед таял, а в некоторых случаях отступал так далеко, как никогда с начала наблюдений. Кроме того, река Лена, которая впадает в море Лаптевых, тоже еще не замерзла. Поэтому этой осенью верхние слои вод Северного Ледовитого океана намного теплее, чем обычно, и, соответственно, требуется больше времени, чтобы поверхность воды остыла и наконец замерзла.

Теплое лето в Сибири отнюдь не редкость, но без изменения климата, как показывают расчеты World Weather Attribution (WWA), сибирская жара была бы невозможна. Ученые WWA утверждают, что 30 лет назад температура была бы на два градуса ниже.

И еще один фактор, который, кроме слишком высокой температуры, препятствует ледообразованию. На глубине нескольких сотен метров теплая соленая вода течет из Атлантического океана через Баренцево море в Северный Ледовитый океан, но обычно остается глубоко в море и практически не влияет на температуру воды на поверхности. Однако в течение нескольких лет она все чаще и чаще достигает более высоких слоев. Таким образом, поверхность воды, которая должна замерзнуть в конце октября, нагревается сверху и снизу. Марк Серрези, директор Национального информационного центра снега и льда США, называет этот процесс "двойным ударом" по образованию льда.

Хайди Кассенс из Центра океанологических исследований им. Гельмгольца (Германия) обеспокоена нынешним состоянием моря Лаптевых, известным как "ледовая кухня" Арктики. "Я не знаю, к чему это приведет в этом году, - говорит она. - Сегодня температура здесь выше на пять градусов на глубине до двадцати метров".

Земля больше всего нагревается в Арктике, и здесь последствия изменения климата видны наиболее отчетливо. От этих изменений страдают не только экосистемы за Полярным кругом - таяние арктических льдов также вызывает нагрев Земли. "Если эта тенденция сохранится, - говорится в статье, опубликованной в Nature Communications, - то уже к 2030-2050 годам Арктика может совсем освободиться ото льда".

А это, прогнозируют исследователи из Потсдамского института исследований (PIK, Германия), приведет к тому, что планета нагреется еще на 0,2 градуса.