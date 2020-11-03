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03.11.2020 08:54
Рубрика: Происшествия

В Приморье снова заявили о ЧП в "концлагере для животных"

Текст: Ольга Журман

Власти Артемовского городского округа направили в полицию информацию о возможном новом факте жестокого обращения с животными в доме, хозяина которого подозревают в убийстве собак, сообщается на странице администрации округа в Instagram.

Фото: iStock
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Поводом для обращения стали видеокадры, появившиеся в соцсетях, на которых пенсионерка рассказывает, что во дворе соседского дома два дня избивал привязанную собаку лопатой. Позже женщина уже не слышала, чтобы пес подавал признаки жизни.

Напомним, в феврале 2020 года жители Артема публиковали обращение в адрес прокуратур Артема и Приморья, в которой просили закрыть "концлагерь для животных". Так они назвали частный дом, в котором, по их мнению, мужчина и его дочь убивают и разделывают на мясо собак.

Обращение было подкреплено видеокадрами, на которых были видны привязанная истощенная собака, лужи крови на земле и множество ошейников на территории у дома. В итоге полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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