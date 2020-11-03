Новости

Более 100 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах в США 18:15
Инспекторы разрешили жить двум рысям в петербургской квартире 18:15
Боевики в Идлибе хотят использовать дрон для провокации против военных 18:05
Власти подвели итоги первых дней проекта "Время ранних" в московском метро 17:54
Третьяковка за год набрала почти пять миллионов просмотров на YouTube 17:54
Toyota показала предсерийные прототипы водородного Mirai второго поколения 17:48
Автовладельцев не будут обязывать проходить техосмотр после мини-тюнинга 17:48
Боксер Поветкин госпитализирован с коронавирусом 17:45
Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактом в Вене 17:43
Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм 17:41
Чавушоглу выразил соболезнования связи с гибелью татарстанца в Турции 17:40
В Москве заработал мобильный пункт для штрафов за нарушение масочного режима 17:31
Сериал "Новенький" о буллинге в школе продлен на второй сезон 17:22
В проекте бюджета Москвы на 2021 год заложено 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от коронавируса 17:20
В детской больнице Петербурга появился томограф, который читает сказки 17:18
Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье 16:56
Началось затопление горящей шахты под Ухтой 16:25
Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке 16:17
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы 16:16
В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта 16:06
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин 16:06
В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус 16:00
Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей 15:57
Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение 15:39
Мишустин освободил от НДФЛ премии "Большая перемена" 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

Чавушоглу выразил соболезнования связи с гибелью татарстанца в Турции

Текст: Олег Платонов (Казань)

Погибшим при крушении прогулочного катера в Турции оказался 37-летний житель Татарстана. ЧП произошло сегодня неподалеку от Фосфорной пещеры в Алании. 30 туристов удалось спасти, один человек погиб.

Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье

Житель Татарстана Данияр Мухитов, который был директором школы для детей с ограниченными из Азнакаевопоехал в отпуск вместе со своей женой и в эти выходные должен был вернуться на родину.

- К сожалению, информация о гибели подтверждается, - заявили корреспонденту "РГ" в министерстве образования республики.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье татарстанца. Запись на русском языке появилась на странице министра в Twitter. "Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших".

Известно, что среди пассажиров судна были и другие россияне. Есть ли среди спасшихся жители Татарстана, пока не известно.

У Данияра Мухитова осталось двое детей 2011 и 2014 года рождения.

В ДТП в Анталье пострадала туристка из России
В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире Ближний Восток Турция Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Совфед одобрил закон о правительстве
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя