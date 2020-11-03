Чавушоглу выразил соболезнования связи с гибелью татарстанца в Турции

Погибшим при крушении прогулочного катера в Турции оказался 37-летний житель Татарстана. ЧП произошло сегодня неподалеку от Фосфорной пещеры в Алании. 30 туристов удалось спасти, один человек погиб.

Житель Татарстана Данияр Мухитов, который был директором школы для детей с ограниченными из Азнакаевопоехал в отпуск вместе со своей женой и в эти выходные должен был вернуться на родину.

- К сожалению, информация о гибели подтверждается, - заявили корреспонденту "РГ" в министерстве образования республики.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье татарстанца. Запись на русском языке появилась на странице министра в Twitter. "Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших".

Известно, что среди пассажиров судна были и другие россияне. Есть ли среди спасшихся жители Татарстана, пока не известно.

У Данияра Мухитова осталось двое детей 2011 и 2014 года рождения.