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03.11.2020 00:01
Рубрика: Общество

Здесь вам не тут

Оренбург живет ожиданием открытия музея Виктора Черномырдина
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
В день памяти Виктора Черномырдина, 3 ноября Военно-морскому флоту России передается ледокол "Виктор Черномырдин". Первым шагом может стать большое открытие посвященного ему музея в его родном селе Черный Отрог. "РГ", первая написавшая о его создании, следит за ситуацией.

Устроенный как символический дом Виктора Степановича, музей встречает телегой переселенца ХIХ века, роскошным роллс-ройсом хозяина и ...морозом по коже. Чего стоит только знаменитая черномырдинская фраза: "Шамиль Басаев, говори громче..." Фраза, сказанная им во время прямого телевизионного эфира 1995 года в пору терракта в Буденновске, преследует вас по музею как рефрен.

Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
Как Черномырдин вел переговоры с Басаевым об освобождение заложников

Или переговоры Альберта Гора и Виктора Черномырдина во время бомбардировок Белграда. Или трудовая книжка Черномырдина. Последняя ее запись: "Уволен в связи со смертью". Опять мороз по коже...

Полностью готовый с 2018 года, построенный к 80-летию политика, два года музей не может открыться так, чтобы впустить всех желающих. Причина замка на двери проста - отсутствие финансирования деятельности. Получается в точности, как у незабвенного "ЧВС": "Хотели, как лучше - получилось, как всегда".

В создание музея вложено порядка 1 миллиарда рублей. Не считая личных средств Виктора Черномырдина и пожертвований семьи, масштабный проект реализован при финансовой поддержке ПАО "Газпром". С 2012-го по 2017 годы корпорация обеспечивала текущую деятельность центра. По данным вице-губернатора Оренбургской области Татьяны Савиновой, сейчас в год на содержание музея требуется 147-150 миллионов рублей. Вот только бюджет страны попал в чрезвычайные обстоятельства пандемии. Так что уникальный музей пока живет на частные пожертвования - банков, благотворительных фондов, друзей политика и частных лиц. Этих сумм хватает исключительно на то, чтобы не умереть с голода - на поддержание фондов.

- Мы работаем с музеем девять лет, с нуля, видим ситуацию изнутри, - говорит заведующий Лабораторией музейного проектирования Алексей Лебедев. - Семья Черномырдина передала в музей все личные вещи и коллекции Виктора Степановича. Часто люди не могут поделить старый холодильник, а тут отдали все - уникальные ретроавтомобили, живопись Айвазовского, Сурикова, Малявина, коллекцию оружия XIX-XX веков. Коллекции музея насчитывают свыше 25 000 предметов, часть из которых входит в состав Музейного фонда России.

Пока вопрос упирается в определение статуса музея. Минкультуры РФ и музей Черномырдина должны договориться о судьбе частных коллекций, чтобы дарители не забрали их из музея в случае обретения им государственного статуса

- У нас были люди из США, Казахстана, Сербии, Армении, из разных стран, - делится впечатлением жительница села Черный Отрог Татьяна Жабина, - но для простых соотечественников музей пока закрыт. А я помню, как на одной из встреч с учителями родной школы Виктор Степанович сказал: "Я абориген по натуре". Приезды в Черный Отрог были для него как глоток свежего воздуха, родная земля питала его, он чувствовал здесь прилив сил. Мне кажется, что заботливое отношение Черномырдина к своей малой родине и ее людям должно быть примером и для современных политиков.

С Татьяной Жабиной не поспоришь. Виктор Черномырдин - это человек, который воплотил один из образов власти, симпатичной людям. Да, торжественно открыть ему музей при режиме изоляции непросто. Но, надеемся, он скоро все же откроется.

Справка "РГ"

Музей Черномырдина - самый крупный на Южном Урале. Общая площадь - 8300 кв. м. Это три музея в одном - "О Черномырдине", "Коллекции Черномырдина", "Земля Черномырдина". Шесть экспозиций - предметы, собранные самим Виктором Степановичем и переданные его семьей: коллекция автомобилей, оружие, ордена, живопись, экспозиции "Премьер вне кабинета", "Тихий Дон" Черномырдина", "Черномырдин и книга", "Книги с дарственными надписями", "Музей села Черный Отрог" и "Зал райкома: колхозный миф". Плюс выставки, библиотека, архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, отель, информационный центр, выполняющий функции туроператора.

Мнения

Евгения Шевченко, министр культуры Оренбургской области:

- Мы в Оренбургской области уже два года ждем торжественного на всю страну открытия музея Черномырдина, который обещает стать флагманом культуры и туризма. Но ... сегодня не решена судьба статуса и финансирования. Точнее, принято принципиальное решение о том, что у музея будет статус государственного музея федерального значения. Однако пока он остается частным - коллекцией семьи Черномырдиных и дарителей. А если он не поставлен на учет как государственный музей, то соответственно из федеральной казны не выделяются бюджетные средства на его ежегодное содержание.

Как Черномырдин стал представителем РФ по урегулированию конфликта в Югославии

Усугубляют ситуацию две проблемы. Первая - из-за COVID-19 в Оренбургской области, как и по всей стране, частично ограничена деятельность учреждений культуры. Вторая - открыть бюджетирование музея на 2021 год в текущем году нам пока представляется малореалистичным и зависит от воли федерального центра.

По оценкам экспертизы Министерства культуры РФ и самого музея Черномырдина, в год на его содержание требуется 147-150 миллионов рублей. Мы несколько раз напоминали Министерству культуры РФ о необходимости выделения этой суммы на 2021 год. Пока вопрос все же упирается в определение статуса музея. Минкультуры России и музей Черномырдина должны договориться о судьбе частных коллекций, которые, хотелось бы, чтобы дарители не забрали из музея в случае обретения им государственного статуса. В свою очередь правительство Оренбургской области готово представить музею Черномырдина нулевую ставку по налогу на имущество. Сделать это мы можем только после того, так музей станет государственным. Надеюсь, что к 3 ноября судьба музея в селе Черный Отрог прояснится. И он заработает не в тестовом режиме, а как мощный культурный организм, генерирующий гражданские ценности.

Александр Шолохов, президент ИКОМ России, директор Музея-заповедника М.А. Шолохова, Ростовская область:

- Музей Черномырдина - это музей в его правильном понимании. Ведь музей - это прежде всего коллекция, и здесь мы видим огромное количество меморий, раритетов. В то же время он сделан современно: грамотная, профессиональная работа; экспозиции очень информативны, построены правильным образом - хочется остановиться, изучить, рассмотреть...

Сергей Архангелов, гендиректор Государственного музея Л.Н. Толстого:

- Для меня музей Черномырдина - живой. В 1990-е годы я работал в Аппарате правительства, которое возглавлял Виктор Степанович. Экспозиция понятная, интересная и историчная, а главное - Черномырдин показан как человек. Есть такое понятие - градообразующий музей. Этот музей таков. И он станет точкой притяжения.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург Персона: Виктор Черномырдин

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