В Москве открылась фотовыставка к 100-летию Чувашии

В рамках Дней культуры Чувашской Республики на Трубной площади российской столицы открылась фотовыставка "Таван Сершыв" - "Родина", посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области.

Выставка продлится в Москве до 29 ноября этого года. Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В экспозиции представлены 32 работы, по которым можно увидеть и историю республики, и ее современный облик: достопримечательности Чебоксар, образцы ремесленных изделий, национальных костюмов, увековеченных в бронзе рунических символов.

На фотографиях запечатлены и архитектурные творения чувашского народа: Мокринский железнодорожный мост, Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь, Тихвинский Богородицкий женский монастырь. Посетители выставки смогут увидеть также живописные просторы Волги и вид с Государевой горы в Мариинском Посаде.

Репродукции картин художников из фондов Чувашского государственного художественного музея также включены в экспозицию.

- Гости из Москвы и так нередко посещают Чувашию. Но нам важно рассказать о родном крае как можно больше. Выставка "Таван Сершыв" поможет нам в этом, заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Выставка расположилась на Трубной площади в сквере за памятником солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Она продлится до 29 ноября 2020 года, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики.

Напомним, в августе этого года Глава Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.