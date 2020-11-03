Под Омском сельчанин убил ветерана из-за споров о войне

Жителя поселка Тевриз Омской области будут судить за убийство 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы 65-летний пенсионер из поселка Тевриз встретил пожилого фронтовика на местном рынке и напросился к нему в гости. Гость стал неуместно шутить о войне и оскорблять ветерана за то, что он не дошел до Берлина. Хозяин дома предложил ему уйти, разгорелся конфликт.

- Из личных неприязненных отношений гость нанес три удара кухонным ножом в грудь ветерану, после чего скрылся с места преступления, по дороге выкинув орудие убийства, - сообщает СК по Омской области.

Преступник был задержан на следующий день. Он полностью признался в содеянном.

В настоящее время уголовное дело передано в Тевризский районный суд.