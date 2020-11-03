В Томске лекарства и вакцины доставили беспилотником

Новости

В Москве зарегистрировано 5150 новых случаев COVID-19 10:53
Ученые БГУ представили научные разработки на выставке в Санкт-Петербурге 10:48
Против чиновников Троицка возбудили дело о незаконных премиях 10:47
Плату за маркировку лекарств решено отменить 10:19
Мишустин постановил создать центр обеспечения граждан лекарствами 10:16
В Башкирии на COVID-19 будут тестировать пациентов с ОРВИ и гриппом 10:12
В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox 09:59
В Подмосковье задержаны двое мужчин за грабеж салонов сотовой связи 09:38
Во Владивостоке откроют обсерватор для студентов, заболевших ОРВИ 09:38
В московское метро можно будет попасть за два рубля 09:25
Еще 3647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:24
На Урале полиция проверит информацию о стрельбе по автобусу 09:23
В ЛДПР предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах 09:20
Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество России и Китая 09:17
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке 09:14
Беременность названа фактором, увеличивающим риски при коронавирусе 09:12
Минздрав спросит мнение граждан, как улучшить медицинскую помощь 09:10
Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса 08:57
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 102 человек 08:54
В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей 08:36
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом 08:35
Петр Бирюков: Началось благоустройство станции МЦД-2 "Щукинская" 08:25
Нижегородские школы перейдут на смешанный формат обучения 07:55
Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19 07:19
При пожаре на станции СПГ на юге Китая погибли пять человек 07:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 09:50
Рубрика: Экономика

В Томске лекарства и вакцины доставили беспилотником

Текст: Наталья Граф (Томск)
В Томской области прошли испытания по доставке медикаментов беспилотными летательными аппаратами. Контейнер с лекарствами и вакцинами переправили по воздуху через реку Обь.
Фото: Аэромакс Фото: Аэромакс
Фото: Аэромакс

Беспилотник поднялся в небо с вертолетной площадки в городе Колпашево и спустя полчаса успешно приземлился в селе Чажемто. На традиционном наземном транспорте это расстояние можно преодолеть как минимум за полтора часа, включая паромную переправу. По воздуху груз был доставлен в три раза быстрее. Для эксперимента использовали специальный медицинский термоконтейнер массой 7 килограммов.

Фото: stratosphericplatforms.com
Ученые работают над беспилотными вышками связи пятого поколения

- Он обладает высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты, - сообщает администрация Томской области. - В контейнере обеспечивается специальный температурный режим от +2°С до -20°С для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов.

Во время полета данные о маршруте передавались в систему управления беспилотника в режиме онлайн, благодаря чему можно было отследить сохранность груза. Летательный аппарат совершил мягкую посадку в селе Чажемто и оперативно вернулся обратно.

В дальнейшем тестовые демонстрационные полеты будут продолжены. Аэродром города Колпашева планируется использовать как один из базовых территориальных центров опытного района применения беспилотных авиасистем.

Как уже сообщала "РГ", Томская область стала первым в России регионом, где стартовали эксперименты по доставке грузов беспилотниками. Здесь с 2018 года совместно с Фондом перспективных исследований успешно развивается проект "Тайга", в рамках которого создается опытный полигон по тестированию беспилотных комплексов. На территории региона будет развернута вся наземная инфраструктура для беспилотников: площадки для взлета и посадки, базы для хранения и ремонта, системы диспетчеризации, навигации и связи. Площадка также станет новой точкой роста для создания цифровых стартапов томских вузов.

Фото: iStock
Российская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире

Развитию проекта способствовуют в том числе и географические особенности местности. Ведь на значительной территории области затруднена круглогодичная транспортная доступность. Населенные пункты и инженерная инфраструктура расположены друг от друга на существенном расстоянии. В распутицу в некоторые из них иначе чем по воздуху не доберешься.

- В настоящее время совместно с Минэкономразвития России мы разрабатываем дорожную карту, - говорит заместитель губернатора по экономике Томской области Андрей Антонов. - Уже в следующем году в регионе начнет действовать особый правой режим. Он предполагает упрощенное применение законов, регулирующих использование беспилотников. Эта правовая основа будет масштабирована на всю страну.

В течение нескольких лет в регионе будет тестироваться применение беспилотных летательных аппаратов, позволяющих перевозить грузы массой до 500 килограммов. В Томской области планируют доставлять два типа грузов: социальные и промышленные. Например, медикаменты или запчасти для нужд предприятий нефтегазовой отрасли.

Применять беспилотники в регионе также можно и для других задач. Например, мониторинга очагов возгораний в лесах, предотвращения аварий на линиях электропередач, оптимизации издержек сельхозпроизводителей и многого другого.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество России и Китая
На виновников лесных пожаров завели почти 300 уголовных дел
В большинстве регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения