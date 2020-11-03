В Томске лекарства и вакцины доставили беспилотником

В Томской области прошли испытания по доставке медикаментов беспилотными летательными аппаратами. Контейнер с лекарствами и вакцинами переправили по воздуху через реку Обь.

Беспилотник поднялся в небо с вертолетной площадки в городе Колпашево и спустя полчаса успешно приземлился в селе Чажемто. На традиционном наземном транспорте это расстояние можно преодолеть как минимум за полтора часа, включая паромную переправу. По воздуху груз был доставлен в три раза быстрее. Для эксперимента использовали специальный медицинский термоконтейнер массой 7 килограммов.

- Он обладает высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты, - сообщает администрация Томской области. - В контейнере обеспечивается специальный температурный режим от +2°С до -20°С для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов.

Во время полета данные о маршруте передавались в систему управления беспилотника в режиме онлайн, благодаря чему можно было отследить сохранность груза. Летательный аппарат совершил мягкую посадку в селе Чажемто и оперативно вернулся обратно.

В дальнейшем тестовые демонстрационные полеты будут продолжены. Аэродром города Колпашева планируется использовать как один из базовых территориальных центров опытного района применения беспилотных авиасистем.

Как уже сообщала "РГ", Томская область стала первым в России регионом, где стартовали эксперименты по доставке грузов беспилотниками. Здесь с 2018 года совместно с Фондом перспективных исследований успешно развивается проект "Тайга", в рамках которого создается опытный полигон по тестированию беспилотных комплексов. На территории региона будет развернута вся наземная инфраструктура для беспилотников: площадки для взлета и посадки, базы для хранения и ремонта, системы диспетчеризации, навигации и связи. Площадка также станет новой точкой роста для создания цифровых стартапов томских вузов.

Развитию проекта способствовуют в том числе и географические особенности местности. Ведь на значительной территории области затруднена круглогодичная транспортная доступность. Населенные пункты и инженерная инфраструктура расположены друг от друга на существенном расстоянии. В распутицу в некоторые из них иначе чем по воздуху не доберешься.

- В настоящее время совместно с Минэкономразвития России мы разрабатываем дорожную карту, - говорит заместитель губернатора по экономике Томской области Андрей Антонов. - Уже в следующем году в регионе начнет действовать особый правой режим. Он предполагает упрощенное применение законов, регулирующих использование беспилотников. Эта правовая основа будет масштабирована на всю страну.

В течение нескольких лет в регионе будет тестироваться применение беспилотных летательных аппаратов, позволяющих перевозить грузы массой до 500 килограммов. В Томской области планируют доставлять два типа грузов: социальные и промышленные. Например, медикаменты или запчасти для нужд предприятий нефтегазовой отрасли.

Применять беспилотники в регионе также можно и для других задач. Например, мониторинга очагов возгораний в лесах, предотвращения аварий на линиях электропередач, оптимизации издержек сельхозпроизводителей и многого другого.