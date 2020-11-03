Замгубернатора Иркутской области госпитализирован с коронавирусом

Тест на COVID-19 дал положительный результат у заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона, чиновник госпитализирован. Информации о состоянии здоровья Андрея Бунева, пока власти не информируют.

Напомним, 26 октября коронавирус был диагностирован у главы региона Игоря Кобзева. Он так же был госпитализирован. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. В правительстве Иркутской области отмечают, что Игорь Кобзев продолжает исполнять свои обязанности, но в дистанционном режиме.

В самоизоляции в связи с выявленным коронавирусом находятся председатель правительства региона Константин Зайцев и его первый заместитель Руслан Ситников.

Андрей Бунев пришел в иркутское правительство в августе нынешнего года. В его обязанности входит координация работы министерств лесного комплекса и спорта. Ранее Бунев возглавлял СУ СК по области.