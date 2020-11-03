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03.11.2020 18:30
Рубрика: Власть

Путин объявил о разработках уникальных ледоколов будущего

Текст: Кира Латухина
Россия работает над сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. Об этом заявил президент, выступая в Санкт-Петербурге на церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин".

"Ледокольный флот нашей страны получил мощное судно высокого ледового класса", - констатировал Владимир Путин. "Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России - великой Арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов", - подчеркнул он.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота РФ

У России - уникальный ледовый флот, наша страна занимает лидирующие позиции в освоении и изучении Арктических территорий. "И это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", - считает Путин.

"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире - за ними будущее", - объявил президент, выразив уверенность, что отечественные талантливые кораблестроители готовы к поиску и внедрению новых технических решений и безусловно справятся со всеми стоящими перед ними и перед страной задачами. Владимир Путин пожелал всем больших свершений.

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