Путин объявил о разработках уникальных ледоколов будущего

"Ледокольный флот нашей страны получил мощное судно высокого ледового класса", - констатировал Владимир Путин. "Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России - великой Арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов", - подчеркнул он.

У России - уникальный ледовый флот, наша страна занимает лидирующие позиции в освоении и изучении Арктических территорий. "И это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", - считает Путин.

"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире - за ними будущее", - объявил президент, выразив уверенность, что отечественные талантливые кораблестроители готовы к поиску и внедрению новых технических решений и безусловно справятся со всеми стоящими перед ними и перед страной задачами. Владимир Путин пожелал всем больших свершений.