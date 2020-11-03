В карельской реке содержание нефтепродуктов оказалось превышено в 280 раз

В Карелии после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС содержание попавших в реку Кемь нефтепродуктов оказалось превышено многократно. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"РГ" уже писала о ЧП, случившемся на месте строительства ГЭС-2. Длина прорыва - около 20 метров. И это уже был второй прорыв дамбы на этом же левом участке.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров ранее заявил, что ситуация под контролем, населенным пунктам ничего не угрожает. Однако жители стали жаловаться на масляные пятна в реке. И, как оказалось, не напрасно. Результаты лабораторных исследований проб воды, взятых сотрудниками управления Росприроднадзора в момент разлива нефтепродуктов показали, что по правому берегу содержание превышено в 3,6 раза, а по левому - в 280 раз.

Спасатели чистят реку, извлекают из воды прибитые к берегу промасленные бревна, трубы, другой строительный мусор. После этого возьмут еще одни пробы воды.

Как добавил глава Карелии, Белопорожские ГЭС - важный инфраструктурный объект. Его строительство финансирует Новый банк развития, созданный странами БРИКС. Объем инвестиций - более 11 миллиардов рублей. Поэтому необходимо было просчитать все до мелочей, чтобы исключить малейший риск возникновения чрезвычайной ситуации. Почему все же ЧП произошло - будут разбираться правоохранительные органы. Придется ответить и за нанесение вреда реке.