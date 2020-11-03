СК начал проверку по факту пропажи основателя Skillbox в Сочи

СК по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 31-летнего Игоря Коропова.

"По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 лет Победы в Сочи, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор местонахождение Игоря Коропова неизвестно".

Как сообщала "РГ", Игорь Коропов - основатель онлайн-университета Skillbox. Его приметы: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Игоря Коропова, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (8622) 63-85-97, 63-85-98 или 02.