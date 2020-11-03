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03.11.2020 12:35
Рубрика: Происшествия

Трое крымчан получили совокупно 42 года за пропаганду "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Красногвардейского района Крыма к длительным срокам лишения свободы за участие в запрещенной на территории РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В качестве наказания им назначено заключение на срок от 12 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Житель Северной Осетии осужден на 13 лет за финансирование "ИГ"

По ее данным, житель Красногвардейского района Рустем Эмирусеинов в 2017 году организовал ячейку запрещенной "Хизб ут-Тахрир". Позднее в нее вошли еще двое крымчан - Абхаиров и Абдулганиев. Сообща они изучали запрещенную идеологическую литературу, проводили беседы соответствующей направленности среди местных жителей, пытались склонить их к участию в деятельности ячейки. Рустем Эмирусеинов, признанный судом организатором преступной группы, разрабатывал планы деятельности ячейки, организовывал ее собрания, а двое его сообщников выступали агитаторами в районе. Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ в феврале 2019 года.

На состоявшемся судебном процессе Рустем Эмирусеинов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 205.5 УК РФ. Его подельникам вынесены обвинительные приговоры в соответствии с частью второй той же статьи.

Суд приговорил мужчин к длительным срокам заключения в исправительной колонии строгого режима. В частности, Эмирусеинов приговорен к 17 годам лишения свободы, Абхаиров - к 13 годам, а Абдулганиев получил 12 лет. Первые два года они проведут в тюрьме.

В марте нынешнего года ФСБ совместно с Росфинмониторингом раскрыли международную сеть финансирования запрещенной в РФ организации "ИГ". Сеть была законспирирована под благотворительную организацию, добровольные пожертвования аккумулировались на ее счетах, а затем выводились за рубеж. К моменту пресечения ее деятельности в трех регионах РФ включая Крым, было уже собрано около 2 миллионов рублей.

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