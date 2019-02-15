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15.02.2019 21:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд арестовал членов запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения троим жителям Красногвардейского района Республики Крым, которые накануне были задержаны после проведенных ФСБ обысков.

Фото: ФСБ РФ
ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму членов "Хизб ут-Тахрир"

Сегодня суд рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения Рустему Эмирусеинову, Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву. Заседание проходило в закрытом режиме.

Во всех случаях ФСБ попросила заключить фигурантов дела под стражу, поскольку они могут скрыть улики, повлиять на свидетелей или скрыться из поля зрения правоохранительных органов. В результате подозреваемые арестованы на два месяца, до 13 апреля 2019 года.

Напомним, УФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация и участие в деятельности террористической организации". Всем подозреваемым инкриминируется организация или участие в деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В домах подозреваемых во время обысков в поселке Октябрьское изъяты доказательства по делу - компьютерная техника, носители информации, средства связи, религиозные брошюры и литература экстремистского характера.

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