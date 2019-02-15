В Крыму суд арестовал членов запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения троим жителям Красногвардейского района Республики Крым, которые накануне были задержаны после проведенных ФСБ обысков.

Сегодня суд рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения Рустему Эмирусеинову, Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву. Заседание проходило в закрытом режиме.

Во всех случаях ФСБ попросила заключить фигурантов дела под стражу, поскольку они могут скрыть улики, повлиять на свидетелей или скрыться из поля зрения правоохранительных органов. В результате подозреваемые арестованы на два месяца, до 13 апреля 2019 года.

Напомним, УФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация и участие в деятельности террористической организации". Всем подозреваемым инкриминируется организация или участие в деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В домах подозреваемых во время обысков в поселке Октябрьское изъяты доказательства по делу - компьютерная техника, носители информации, средства связи, религиозные брошюры и литература экстремистского характера.