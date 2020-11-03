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03.11.2020 18:03
Рубрика: Экономика

В горных отелях Сочи на новогодние праздники забронировали все номера

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Отели в горах Сочи на новогодние праздники полностью забронированы, включая дополнительные места. Открыть зимний сезон планируется 18 декабря. Тогда же будет подписано соглашением о коллаборации всех трех горных курортов - "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром".

Об этом во вторник на заседании совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристического комплекса курорта заявил глава города Алексей Копайгородский.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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- Для нас это победа в части туристического единообразия, - объяснил мэр Сочи. - Трем конгломератам Красной Поляны необходимо объединиться, чтобы повысить качество услуг для туристов. Приятно, что будет использована вся инфраструктура горного поселка для вывода его на мировой уровень. Для нас главное - безопасность гостей. Курорт уже стопроцентно готов встречать туристов в зимний сезон в плане транспортной логистики и организации общепита.

По словам генерального директора "Красной Поляны" Андрея Круковского, летом загрузка отелей в горном кластере была примерно такой же, как и на море - 90 процентов, поэтому все протоколы безопасности у трех горных курортов отработаны и доказали свою эффективность.

- Вспышек коронавируса на курортах горного кластера не наблюдалось, - сказал Круковский. - Сейчас идет подготовка к сезону. Все меры безопасности будут усилены. Буквально через месяц, я думаю, мы пригласим на наши склоны первых горнолыжников. Вчера выпал первый снег. Сезон обещает быть интересным и насыщенным.

Фото: iStock
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Он подчеркнул, что интерес к горному туризму растет третий год подряд - увеличивается количество сервисов, число экотроп, пешеходных маршрутов и развлекательных предложений.

Как считает исполнительный директор "Розы Хутор" Юрий Колобов, пять лет назад каждый горный курорт занимался собственным становлением и развивал себя, а время показало, что конкуренция мешает развивать некоторые сервисы и услуги.

- Мы уверенными шагами идем к тому, чтобы вместе заниматься нашими территориями. Я бы не стал до подписания соглашения говорить подробности, но, например, речь идет об общих инфоцентрах, - сообщил Колобов.

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