В Сочи нашли телефон пропавшего основателя Skillbox

В Адлерском районе Сочи на пирсе Имеретинской низменности нашли мобильный телефон пропавшего 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию курорта.

Координатор поискового отряда "Лиза Алерт" Карина Пукалова уточнила, что заявление на поиски поступило от друга пропавшего. "Идет информационный поиск пропавшего, в интернете размещаются ориентировки, - рассказала она. - Двести репостеров-волонтеров занимаются этой работой. Кроме того, порядка 15 человек проводят пешие поиски".

Как уже писала "РГ", в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 лет Победы в Сочи, и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор о Коропове ничего не известно.

В ЮРПСО МЧС России заявили, что в ближайшее время спасатели намерены начать надводные и подводные поиски. СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения человека.