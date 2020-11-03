Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники

Глава Югры попросила жителей автономного округа не устраивать массовых семейных торжеств, пока есть опасность заболеть COVID-19 и заразить им других.

"Чтобы не допустить большего распространения сезонных острых распираторных инфекций, в том числе коронавиурса, ограничить участие в праздничных семейных мероприятиях: не более 10 человек максимум из двух семей на весь период повышенной готовности", - сказала Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба, отметив, что лучше всего вообще пока отказаться от такого времяпрепровождения.

Поводом для этого распоряжения выступил тот факт, что по данным Роспотребнадзора, доля семейных очагов в ежедневной структуре заболеваемости COVID-19 остается высокой.

Также ограничения касаются и процесса бракосочетания: не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГС и фотографа.

Профильные департаменты Югры продолжат бесплатно обеспечивать масками одиноких стариков. "Прием граждан старше 65 лет, находящийся на амбулаторном лечении ОРВИ, обеспечить пульсоксиметрами", - подчеркнула глава региона.

Так же она обратила внимание глав муниципалитетов на то, что не все организации, предоставляющие услуги, зарегистрировались на платформе "Цифровое уведомление". "У нас нет уверенности в том, что протокол о соблюдении мер безопасности есть в этих организациях, не говоря уже о том, что он соблюдается", - сказала Комарова. На особом контроле будут находиться предприятия общепита, фитнес, бассейны, бани - любые места, где риск распространения коронавируса наиболее высок. Несоблюдение мер - основание для приостановления деятельности предприятий.

Между тем

В Югре за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 189 человек, итого с начала пандемии в регионе заболели 28 847. Врачи вылечили по данным на вторник, 3 ноября, еще 114 пациентов (в общей сложности выздоровели 24 405 человек). Также оперштаб подтвердил смерть еще четверых больных COVID-19 (всего летальных исходов в округе - 256).

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