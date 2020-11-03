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03.11.2020 15:00
Рубрика: Власть

Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники

Текст: Татьяна Воробьева

Глава Югры попросила жителей автономного округа не устраивать массовых семейных торжеств, пока есть опасность заболеть COVID-19 и заразить им других.

"Чтобы не допустить большего распространения сезонных острых распираторных инфекций, в том числе коронавиурса, ограничить участие в праздничных семейных мероприятиях: не более 10 человек максимум из двух семей на весь период повышенной готовности", - сказала Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба, отметив, что лучше всего вообще пока отказаться от такого времяпрепровождения.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
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Поводом для этого распоряжения выступил тот факт, что по данным Роспотребнадзора, доля семейных очагов в ежедневной структуре заболеваемости COVID-19 остается высокой.

Также ограничения касаются и процесса бракосочетания: не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГС и фотографа.

Профильные департаменты Югры продолжат бесплатно обеспечивать масками одиноких стариков. "Прием граждан старше 65 лет, находящийся на амбулаторном лечении ОРВИ, обеспечить пульсоксиметрами", - подчеркнула глава региона.

Так же она обратила внимание глав муниципалитетов на то, что не все организации, предоставляющие услуги, зарегистрировались на платформе "Цифровое уведомление". "У нас нет уверенности в том, что протокол о соблюдении мер безопасности есть в этих организациях, не говоря уже о том, что он соблюдается", - сказала Комарова. На особом контроле будут находиться предприятия общепита, фитнес, бассейны, бани - любые места, где риск распространения коронавируса наиболее высок. Несоблюдение мер - основание для приостановления деятельности предприятий.

Между тем

В Югре за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 189 человек, итого с начала пандемии в регионе заболели 28 847. Врачи вылечили по данным на вторник, 3 ноября, еще 114 пациентов (в общей сложности выздоровели 24 405 человек). Также оперштаб подтвердил смерть еще четверых больных COVID-19 (всего летальных исходов в округе - 256).

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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