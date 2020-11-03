Названа возможная причина крупного пожара в ангаре под Екатеринбургом

Лишь сегодня в 15:55 по местному времени удалось полностью потушить крупный пожар, который разгорелся накануне днем в ангаре на улице Сантехизделий в Первоуральске.

"Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в помещениях, где располагался цех по производству гофротары. Площадь пожара составила 4300 квадратных метров", - доложили в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

С огнем боролись 20 единиц техники, более 60 человек. Обошлось без пострадавших, но из-за высокой температуры частично обрушилась кровля ангара.

Зону пожара сверху контролировал беспилотник. За состоянием воздуха в районе ЧП следила передвижная инженерно-химическая лаборатория

"Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, рассматриваются все возможные версии, но наиболее вероятной является короткое замыкание электропроводки", - сообщили в пресс-службе МЧС области, отметив, что точно все станет известно после пожарно-технической экспертизы.