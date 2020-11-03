Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19

Оказавшись в лифте, в котором ранее находился зараженный коронавирусом человек, риски заболеть увеличиваются. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Это связано с небольшой площадью подъемных кабин и с тем, что они не проветриваются. Поэтому если заболевший человек в лифте чихал или кашлял и при этом был без маски, то в воздухе останутся частицы вирусов", - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление по которому во всех местах массового пребывания необходимо быть в маске. Это касается не только магазинов и транспорта, но также и лифтов. Массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется в следующем году. Сделать прививку все желающие смогут бесплатно.